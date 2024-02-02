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Минкультуры взыскало почти 30 млн рублей за невышедший фильм «Краш»

Автор: Илья Кувшинов

2 февраля 2024

Релиз картины братьев Пресняковых должен был состояться на платформе Start 10 декабря 2021 года

Министерство культуры России взыскало с петербургской «Кинокомпании Север» через суд почти 30 млн рублей, которые были потрачены на производство фильма КРАШ братьев Пресняковых. Об этом сообщает «Коммерсант».

Драмеди с Равшаной Курковой, снятое одним кадром без монтажных склеек, было запланировано к выходу в онлайн-кинотеатре Start 10 декабря 2021 года, однако этого так и не произошло.

Лента под рабочим названием ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ИНСТАГРАМ* получила финансирование после питчинга Минкультуры в 2019 году. Проект задумывался как школьная комедия с элементами социальной драмы про противостояние учеников и своенравной директрисы, которая третировала преподавателей за фотографии в соцсетях. Сценарий фильма, написанный самими Пресняковыми, по ходу подготовки к съемкам неоднократно менялся и, в итоге, радикально отличался от предоставленного к защите в министерстве – в новой истории директриса пыталась вычислить ученика, поместившего фото полового органа в слайды онлайн-урока по литературе.

В 2022 году Министерство культуры обвинило «Север» в том, что она не предоставила документы, подтверждающие использование субсидии и выполненные работы. По результатам экспертизы также было выяснено, что сценарий и первая копия картины являются независимыми друг от друга произведениями.

В четверг, 1 февраля, Петроградский районный суд постановил взыскать с кинокомпании 25 млн рублей, которые были выделены в качестве государственной субсидии, а также еще 3,5 млн рублей в качестве процентов за пользование чужими средствами. Сообщается, что «Кинокомпания Север», в свою очередь, подала апелляционную жалобу на решение суда.

Ранее компания безуспешно подавала в суд на режиссеров, пытаясь взыскать с них гонорар за уже выполненную работу. Тем не менее, суды двух инстанций признали, что Олег и Владимир Пресняковы выполнили все условия контракта.

* соцсеть Instagram принадлежит Meta, которая была признана в РФ экстремистской и запрещена.

Фото: кадр из фильма КРАШ

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