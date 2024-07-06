Россияне разных возрастов назвали культовые фильмы, киногероев и актеров
Единственным пересечением среди всех трех поколений стала дилогия «Брат» Алексея Балабанова
Медиахолдинг «Цифровое Телевидение» и Институт современных медиа (MOMRI) провели Третий всероссийский опрос «Киногерои поколений», который определил культовые для каждого поколения фильмы, сериалы и героев, а также оценил «межпоколенческую» узнаваемость контента.
В опросе приняли участие три возрастных группы: поколение X (рожденные с 1964 по 1983 год), поколение Y (рожденные с 1984 по 1998 год) и поколение Z (рожденные с 1999 по 2010 год).
Если говорить о кино, то единственным пересечением среди трех поколений стала дилогия БРАТ Алексея Балабанова – ее назвали культовой представители всех возрастов, а у поколения Y она даже возглавила чарт. У поколения X на первом месте оказалась мелодрама Владимира Меньшова МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ, а у поколения Z – франшиза ГАРРИ ПОТТЕР.
Главным киногероем по версии поколения X стал Штирлиц, по версии поколения Y – Данила Багров, а по версии поколения Z – Человек-паук. Стоит отметить, что герой в исполнении Сергея Бодрова-младшего вновь оказался в топ-10 у всех трех групп поколений.
В актерском чарте случилось сразу три пересечения – все опрошенные назвали имена Бодрова-младшего, Джеки Чана и Леонардо Ди Каприо. Топ культовых актеров поколения Z возглавил Александр Петров, а представители Y и Z сделали свой выбор в пользу Арнольда Шварценеггера.
Помимо этого, на вопрос, какие профессии люди чаще всего выбирают под влиянием кино, 50% участников исследования назвали в основном творческие профессии (артист, актёр, певец, музыкант, режиссер, сценарист).
|
X (41-60 лет)
|
Y (26–40 лет)
|
Z (14–25 лет)
|
МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ
|
БРАТ / БРАТ 2
|
ГАРРИ ПОТТЕР И…
|
БРАТ / БРАТ 2
|
ТЕРМИНАТОР
|
ЧЕЛОВЕК-ПАУК
|
ТЕРМИНАТОР
|
«Бригада»
|
МСТИТЕЛИ
|
«Семнадцать мгновений весны»
|
ТИТАНИК
|
БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ
|
ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ…
|
ГАРРИ ПОТТЕР И…
|
1+1
|
ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ
|
ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ
|
ТИТАНИК
|
ОФИЦЕРЫ
|
МАТРИЦА
|
БРАТ / БРАТ 2
|
«Д’Артаньян и три мушкетёра»
|
ОПЕРАЦИЯ «Ы»…
|
СУМЕРКИ
|
«Место встречи изменить нельзя»
|
МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ
|
«Слово пацана. Кровь на асфальте»
|
«Бригада»
|
ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ
|
ГОЛОВОЛОМКА
|
X (41-60 лет)
|
Y (26-40 лет)
|
Z (14-25 лет)
|
Штирлиц
|
Данила Багров
|
Человек-паук
|
Данила Багров
|
Терминатор
|
Гарри Поттер
|
Глеб Жеглов
|
Саша Белый
|
Железный человек
|
Терминатор
|
Гарри Поттер
|
Тайлер Дёрден
|
Д’Артаньян
|
Железный человек
|
Джек Воробей
|
Шурик
|
Человек-паук
|
Бэтмен
|
Саша Белый
|
Нео
|
Тор
|
Алиса
|
Бэтмен
|
Данила Багров
|
Женя Лукашин
|
Шурик
|
Супермен
|
Рэмбо
|
Супермен
|
Джокер
|
X (41-60 лет)
|
Y (26-40 лет)
|
Z (14-25 лет)
|
Арнольд Шварценеггер
|
Арнольд Шварценеггер
|
Александр Петров
|
Сергей Бодров-младший
|
Сергей Бодров-младший
|
Райан Гослинг
|
Юрий Никулин
|
Джеки Чан
|
Леонардо Ди Каприо
|
Брюс Ли
|
Леонардо Ди Каприо
|
Джеки Чан
|
Сильвестр Сталлоне
|
Сильвестр Сталлоне
|
Сергей Безруков
|
Михаил Боярский
|
Жан-Клод Ван Дамм
|
Сергей Бодров-младший
|
Леонардо Ди Каприо
|
Сергей Безруков
|
Брэд Питт
|
Брюс Уиллис
|
Киану Ривз
|
Джонни Депп
|
Андрей Миронов
|
Юрий Никулин
|
Джейсон Стэйтем
|
Джеки Чан
|
Брэд Питт
|
Вин Дизель
Фото: кадр из фильма БРАТ 2