Россияне разных возрастов назвали культовые фильмы, киногероев и актеров

Единственным пересечением среди всех трех поколений стала дилогия «Брат» Алексея Балабанова

Медиахолдинг «Цифровое Телевидение» и Институт современных медиа (MOMRI) провели Третий всероссийский опрос «Киногерои поколений», который определил культовые для каждого поколения фильмы, сериалы и героев, а также оценил «межпоколенческую» узнаваемость контента.

В опросе приняли участие три возрастных группы: поколение X (рожденные с 1964 по 1983 год), поколение Y (рожденные с 1984 по 1998 год) и поколение Z (рожденные с 1999 по 2010 год).

Если говорить о кино, то единственным пересечением среди трех поколений стала дилогия БРАТ Алексея Балабанова – ее назвали культовой представители всех возрастов, а у поколения Y она даже возглавила чарт. У поколения X на первом месте оказалась мелодрама Владимира Меньшова МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ, а у поколения Z – франшиза ГАРРИ ПОТТЕР.

Главным киногероем по версии поколения X стал Штирлиц, по версии поколения Y – Данила Багров, а по версии поколения Z – Человек-паук. Стоит отметить, что герой в исполнении Сергея Бодрова-младшего вновь оказался в топ-10 у всех трех групп поколений.

В актерском чарте случилось сразу три пересечения – все опрошенные назвали имена Бодрова-младшего, Джеки Чана и Леонардо Ди Каприо. Топ культовых актеров поколения Z возглавил Александр Петров, а представители Y и Z сделали свой выбор в пользу Арнольда Шварценеггера.

Помимо этого, на вопрос, какие профессии люди чаще всего выбирают под влиянием кино, 50% участников исследования назвали в основном творческие профессии (артист, актёр, певец, музыкант, режиссер, сценарист).

Топ-10 культовых фильмов X (41-60 лет) Y (26–40 лет) Z (14–25 лет) МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ БРАТ / БРАТ 2 ГАРРИ ПОТТЕР И… БРАТ / БРАТ 2 ТЕРМИНАТОР ЧЕЛОВЕК-ПАУК ТЕРМИНАТОР «Бригада» МСТИТЕЛИ «Семнадцать мгновений весны» ТИТАНИК БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ… ГАРРИ ПОТТЕР И… 1+1 ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ ТИТАНИК ОФИЦЕРЫ МАТРИЦА БРАТ / БРАТ 2 «Д’Артаньян и три мушкетёра» ОПЕРАЦИЯ «Ы»… СУМЕРКИ «Место встречи изменить нельзя» МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ «Слово пацана. Кровь на асфальте» «Бригада» ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ ГОЛОВОЛОМКА

Топ-10 культовых героев X (41-60 лет) Y (26-40 лет) Z (14-25 лет) Штирлиц Данила Багров Человек-паук Данила Багров Терминатор Гарри Поттер Глеб Жеглов Саша Белый Железный человек Терминатор Гарри Поттер Тайлер Дёрден Д’Артаньян Железный человек Джек Воробей Шурик Человек-паук Бэтмен Саша Белый Нео Тор Алиса Бэтмен Данила Багров Женя Лукашин Шурик Супермен Рэмбо Супермен Джокер

Топ-10 культовых актёров X (41-60 лет) Y (26-40 лет) Z (14-25 лет) Арнольд Шварценеггер Арнольд Шварценеггер Александр Петров Сергей Бодров-младший Сергей Бодров-младший Райан Гослинг Юрий Никулин Джеки Чан Леонардо Ди Каприо Брюс Ли Леонардо Ди Каприо Джеки Чан Сильвестр Сталлоне Сильвестр Сталлоне Сергей Безруков Михаил Боярский Жан-Клод Ван Дамм Сергей Бодров-младший Леонардо Ди Каприо Сергей Безруков Брэд Питт Брюс Уиллис Киану Ривз Джонни Депп Андрей Миронов Юрий Никулин Джейсон Стэйтем Джеки Чан Брэд Питт Вин Дизель

Фото: кадр из фильма БРАТ 2