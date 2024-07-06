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Россияне разных возрастов назвали культовые фильмы, киногероев и актеров

Автор: Илья Кувшинов

6 июля 2024

Единственным пересечением среди всех трех поколений стала дилогия «Брат» Алексея Балабанова

Медиахолдинг «Цифровое Телевидение» и Институт современных медиа (MOMRI) провели Третий всероссийский опрос «Киногерои поколений», который определил культовые для каждого поколения фильмы, сериалы и героев, а также оценил «межпоколенческую» узнаваемость контента.

В опросе приняли участие три возрастных группы: поколение X (рожденные с 1964 по 1983 год), поколение Y (рожденные с 1984 по 1998 год) и поколение Z (рожденные с 1999 по 2010 год).

Если говорить о кино, то единственным пересечением среди трех поколений стала дилогия БРАТ Алексея Балабанова – ее назвали культовой представители всех возрастов, а у поколения Y она даже возглавила чарт. У поколения X на первом месте оказалась мелодрама Владимира Меньшова МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ, а у поколения Z – франшиза ГАРРИ ПОТТЕР.

Главным киногероем по версии поколения X стал Штирлиц, по версии поколения Y – Данила Багров, а по версии поколения Z – Человек-паук. Стоит отметить, что герой в исполнении Сергея Бодрова-младшего вновь оказался в топ-10 у всех трех групп поколений.

В актерском чарте случилось сразу три пересечения – все опрошенные назвали имена Бодрова-младшего, Джеки Чана и Леонардо Ди Каприо. Топ культовых актеров поколения Z возглавил Александр Петров, а представители Y и Z сделали свой выбор в пользу Арнольда Шварценеггера.

Помимо этого, на вопрос, какие профессии люди чаще всего выбирают под влиянием кино, 50% участников исследования назвали в основном творческие профессии (артист, актёр, певец, музыкант, режиссер, сценарист).

Топ-10 культовых фильмов

X (41-60 лет)

Y (26–40 лет)

Z (14–25 лет)

МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ

БРАТ / БРАТ 2

ГАРРИ ПОТТЕР И…

БРАТ / БРАТ 2

ТЕРМИНАТОР 

ЧЕЛОВЕК-ПАУК

ТЕРМИНАТОР

«Бригада»

МСТИТЕЛИ

«Семнадцать мгновений весны»

ТИТАНИК

БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ

ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ…     

ГАРРИ ПОТТЕР И…

1+1

ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ    

ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ  

ТИТАНИК

ОФИЦЕРЫ      

МАТРИЦА      

БРАТ / БРАТ 2

«Д’Артаньян и три мушкетёра»

ОПЕРАЦИЯ «Ы»… 

СУМЕРКИ

«Место встречи изменить нельзя»

МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ

«Слово пацана. Кровь на асфальте»

«Бригада»

ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ

ГОЛОВОЛОМКА

 

Топ-10 культовых героев

X (41-60 лет)

Y (26-40 лет)

Z (14-25 лет)

Штирлиц

Данила Багров

Человек-паук

Данила Багров

Терминатор

Гарри Поттер

Глеб Жеглов

Саша Белый 

Железный человек

Терминатор

Гарри Поттер

Тайлер Дёрден

Д’Артаньян 

Железный человек

Джек Воробей

Шурик 

Человек-паук

Бэтмен

Саша Белый

Нео

Тор

Алиса

Бэтмен

Данила Багров

Женя Лукашин

Шурик

Супермен

Рэмбо

Супермен

Джокер

 

Топ-10 культовых актёров

X (41-60 лет)

Y (26-40 лет)

Z (14-25 лет)

Арнольд Шварценеггер

Арнольд Шварценеггер

Александр Петров

Сергей Бодров-младший

Сергей Бодров-младший

Райан Гослинг

Юрий Никулин  

Джеки Чан

Леонардо Ди Каприо

Брюс Ли

Леонардо Ди Каприо

Джеки Чан

Сильвестр Сталлоне

Сильвестр Сталлоне

Сергей Безруков

Михаил Боярский

Жан-Клод Ван Дамм

Сергей Бодров-младший

Леонардо Ди Каприо

Сергей Безруков

Брэд Питт

Брюс Уиллис

Киану Ривз

Джонни Депп

Андрей Миронов       

Юрий Никулин

Джейсон Стэйтем

Джеки Чан

Брэд Питт

Вин Дизель

 

Фото: кадр из фильма БРАТ 2

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