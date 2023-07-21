Кинокомпания Planeta Inform Film Distribution представила трейлер фильма ТАНЦУЮЩАЯ КОРОЛЕВА
Автор: БК
21 июля 2023
Фильм выйдет на киноэкраны 24 августа
Жизнь Мины переворачивается с ног на голову, когда в школе появляется знаменитый хип-хоп танцор Эдвин. Ослепленная первой любовью Мина записывается в его команду, совершенно забыв, что не умеет танцевать. Теперь ее цель – выиграть танцевальный баттл и покорить звезду хип-хопа.
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