Кинокомпания Planeta Inform Film Distribution представила трейлер фильма ТАНЦУЮЩАЯ КОРОЛЕВА

Фильм выйдет на киноэкраны 24 августа

Жизнь Мины переворачивается с ног на голову, когда в школе появляется знаменитый хип-хоп танцор Эдвин. Ослепленная первой любовью Мина записывается в его команду, совершенно забыв, что не умеет танцевать. Теперь ее цель – выиграть танцевальный баттл и покорить звезду хип-хопа.