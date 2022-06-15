Дмитрий Давиденко возглавит департамент кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ

Ранее эту позицию занимала Светлана Максимченко

Светлана Максимченко, занимавшая позицию главы департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры, покинет свой пост в ближайшее время. Об этом БК рассказали собеседники, знакомые с ситуацией. Новым руководителем, по словам источников «Ведомостей», может стать продюсер Дмитрий Давиденко, известный по работе в качестве линейного продюсера в сериалах «Оттепель», «Обитель» и фильме ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ.

Максимченко подтвердила «Ведомостям», что покидает министерство. Давиденко подтвердил БК свое назначение.

В компетенции департамента кинематографии и цифрового развития, в частности, входят выдача прокатных удостоверений, организация конкурсов на распределение государственной поддержки на авторские, дебютные, документальные и анимационные фильмы, а также поддержка совместных проектов с продюсерами из други стран.

Светлана Максимченко возглавляла департамент кинематографии и цифрового развития с августа 2020 года. Более 10 лет работала в медиасфере, с 2016 года занимала позицию гендиректора сети «Москино», в 2018 году запустила работу Московской кинокомиссии.