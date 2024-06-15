«Дэдпул и Росомаха» может поставить рекорды еще на старте

Ленте прогнозируют старт в $200-239 млн в американском прокате

Похоже, кинокомиксы еще не до конца потеряли свои позиции в прокате. По информации аналитической компании Quorum, которая занимается прогнозированием кассовых сборов до открытия предпродаж билетов, ДЭДПУЛ И РОСОМАХА может стартовать в американском прокате с результатом в $200-239 млн.

Даже если он окажется чуть меньше – например, в районе $150 млн – то лента с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом все равно покажет лучший старт для фильмов с возрастным рейтингом R (дети до 17 лет допускаются только в сопровождении взрослых). Текущий рекорд принадлежит первому ДЭДПУЛУ, который начал свой прокат со $132,4 млн в феврале 2016 года.

Аналитики БК также полагают, что картине предстоит всполошить пиратский сектор в России. Как мы писали ранее, даже в нелегальном сегменте проката ДЭДПУЛ И РОСОМАХА – потенциальный «миллиардер», который повлияет на все официальные релизы месяца (в особенности, зарубежные проекты).

Лента выходит в американский прокат 26 июля.

Фото: кадр из фильма ДЭДПУЛ И РОСОМАХА