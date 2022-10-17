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Фильмы для детей и подростков получат полное госфинансирование

Автор: БК

17 октября 2022

На создание такого контента «Институту развития интернета» будет выделено по 3,9 млрд рублей в год

Президент РФ Владимир Путин поручил закрепить законодательные нормы о полном госфинансировании фильмов для детей и подростков. Срок исполнения установлен до 30 декабря 2022 года.

Правительство при участии АНО «Институт развития интернета» должно обеспечить регулярное создание востребованного цифрового контента и мультимедийных продуктов, которые направлены на патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи. На эти цели из федерального бюджета будут выделены по 3,9 млрд рублей ежегодно, начиная с 2023 года.

Кроме того, Минкультуры РФ должно представить предложения, по которым будут организованы регулярные посещения кинотеатров школьниками для просмотра художественных, документальных, научно-популярных, учебных и анимационных фильмов, «направленных на их всестороннее развитие на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей». 

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