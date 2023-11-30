Премия «Диалоги в кино» назвала лауреатов
Автор: БК
30 ноября 2023
Автором лучших диалогов в полнометражном фильме стал Роман Михайлов
Названы победители премии «Диалоги в кино», созданной продюсером Александром Акоповым и сценаристом Александром Цыпкиным.
Автором лучших диалогов в полнометражном фильме жюри признало Романа Михайлова (СНЕГ, СЕСТРА И РОСОМАХА), а за лучшие диалоги в сериале был отмечен Андрей Золотарев («13-я клиническая»). Награду «Диалог с самим собой» получила Полина Глухова («А под пальто»).
Полный список лауреатов:• Диалог с самим собой – Полина Глухова («А под пальто»)
• Лучшие диалоги в полнометражном фильме – Роман Михайлов (СНЕГ, СЕСТРА И РОСОМАХА)
• Лучшие диалоги в сериале – Андрей Золотарев («13-я клиническая»)
• Лучший комедийный диалог – Александр Белов, Пётр Внуков, Сергей Панасенков, Полина Рыжова, Олег Рашидов («Мир! Дружба! Жвачка!»)
• Лучший драматический диалог – Юлия Клименко, Любовь Борисова (НЕ ХОРОНИТЕ МЕНЯ БЕЗ ИВАНА)
• Лучшие диалоги в короткометражном фильме – Павел Королько («Здесь и сейчас»)
• Лучшие диалоги в адаптированном фильме или сериале – Михаил Елизаров, Илья Тилькин, Александр Грязнин («Библиотекарь»)
• Лучший сценарный дебют – Андрей Юрич («Мертвый уголь»)
• Лучшая сцена. Зрительское голосование в VK – Алексей Акимов («Вампиры средней полосы»)
• Спецприз от Independent Media – Паулина Андреева («Актрисы»)
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