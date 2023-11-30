Премия «Диалоги в кино» назвала лауреатов

Автором лучших диалогов в полнометражном фильме стал Роман Михайлов

Названы победители премии «Диалоги в кино», созданной продюсером Александром Акоповым и сценаристом Александром Цыпкиным.

Автором лучших диалогов в полнометражном фильме жюри признало Романа Михайлова (СНЕГ, СЕСТРА И РОСОМАХА), а за лучшие диалоги в сериале был отмечен Андрей Золотарев («13-я клиническая»). Награду «Диалог с самим собой» получила Полина Глухова («А под пальто»).

Полный список лауреатов:

• Диалог с самим собой – Полина Глухова («А под пальто»)• Лучшие диалоги в полнометражном фильме – Роман Михайлов (СНЕГ, СЕСТРА И РОСОМАХА)• Лучшие диалоги в сериале – Андрей Золотарев («13-я клиническая»)• Лучший комедийный диалог – Александр Белов, Пётр Внуков, Сергей Панасенков, Полина Рыжова, Олег Рашидов («Мир! Дружба! Жвачка!»)• Лучший драматический диалог – Юлия Клименко, Любовь Борисова (НЕ ХОРОНИТЕ МЕНЯ БЕЗ ИВАНА)• Лучшие диалоги в короткометражном фильме – Павел Королько («Здесь и сейчас»)• Лучшие диалоги в адаптированном фильме или сериале – Михаил Елизаров, Илья Тилькин, Александр Грязнин («Библиотекарь»)• Лучший сценарный дебют – Андрей Юрич («Мертвый уголь»)• Лучшая сцена. Зрительское голосование в VK – Алексей Акимов («Вампиры средней полосы»)• Спецприз от Independent Media – Паулина Андреева («Актрисы»)