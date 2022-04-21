Заместитель генпродюсера Okko предположила, что российскую киноиндустрию спасут панки

Эксперты киноиндустрии обсудили надвигающийся «железный занавес», показы «Бэтмена» и кинопрокат

20 апреля на площадке клуба «Валдай» прошла дискуссия, которая была посвящена вопросам культурного импортозамещения в области кинематографа.

В начале обсуждения слово получила заместитель генпродюсера Okko Светлана Сонина, которая высказалась об американской культуре и развлечениях в кино: «При всем уважении, американский кинематограф — это развлечение, аттракционы и пропаганда определенных ценностей. Я бы не назвала это культурой со 100% вероятностью. Если мы говорим про качественное европейское кино, то с ним пока нет проблем. Пока что пакеты с так назывемыми «более культурными фильмами» никто не забирает. Что касается производства, пока что мы можем отставать от возможностей передовых кассовых блокбастеров, которые показывают мейджоры. Догоним мы их или нет? Есть последние примеры от прекрасных наших производителей, что в каких-то местах догоним. Мы можем не догнть по зрелищности и количеству вложенных в проекты денег. Но, может быть, нам стоит сместить акцент с развлечения с поп-корном, ведь это не вся культура в кинематографии».

Директор департамента собственного производства IVI Вадим Соколовский отметил место отечественной культуры в мире. «Россия — это огромная культура. Россия — это часть всего мира. Мы не можем сказать, что если они с нами так поступают и не хотят показывать свой контент здесь, то и фиг с ними. Что мы сейчас такое сделаем, что все будут нервно курить в коридоре. Это неправильно. Такое можно сделать применительно к мясу и молоку, что разумно. А вот сказать, что мы превратимся в культурную Северную Корею — это невероятно, это невозможно. Нужно максимально налаживать связи. Не замыкаться, а максимально выходить на диалог с мейджорами и кинематографистами всего мира. Мы не должны закрыть сами себя «железным занавесом» из-за того, что с нами по-свински, безобразно поступают люди с Запада».

В ответ на слова Вадима Соколовского Светлана Сонина отметила, что «железного занавеса» не будет, потому что люди делают то, что хотят, вне зависимости от того, что решают корпорации. «Сегодня один акционист делает показ в панковом пространстве копии БЭТМЕНА. И это будет продолжаться. Не потому, что люди не знают, куда пойти и посмотреть БЭТМЕНА. Вот таким определенным образом поколение выражает протест: вы не хотите нам показать? Вы хотите нас отсюда выключить? Хорошо, мы возьмем это сами. Может, не каким-то глобальным пиратством, но мы сделаем из этого акцию и крупный протест. Возможно, панки перевернут этот мир, в том числе, мир кинематографа».

Кроме того, заместитель генерального продюсера Okko напомнила, что в последние два-три года рынок российских онлайн-кинотеатров очень сильно разогнался, и еще недавно была ситуация, что у видеосервисов денег было больше, чем людей, которые могут произвести контент. «Конкуренция была совершенно дикая. А вот сейчас ситуация выравнивается — кто-то подрезал бюджет, Netflix ушел, и плюс-минус начинается баланс. Появились новые авторы, вырос молодняк, в том числе, благодаря ИРИ, различным грантовым программам. На мой взгляд, сейчас мы приходим к балансу бюджетов. Я не согласна с главой Kion Игорем Мишиным, что сейчас стоимость производства должна упасть на 30-40%. Возможно, зарплаты топовых актеров из-за изменений в расписании на ближайшие два года немного опустятся, но других глобальных изменений я пока не вижу».

Светлана Сонина также высказалась о состоянии кинопроката: «Бизнес кинопрокатчиков построен на том, что у нас всегда российские премьеры сносятся непонятно куда в угоду тому, чтобы встал дорогостоящий блокбастер. Отлично, ребята, великолепно. Сейчас что-то пошло не так в этой конструкции. Извините, но в таком случае я считаю, это хорошо, что что-то пошло не так».

Другие эксперты затронули вопрос помощи рынку кинопроката в сложившейся ситуации. «Мы в Ассоциации продюсеров, естественно, этой темой занимаемся. Насколько я знаю, те меры, которые предпринимаются для поддержки кинопроката, индустрию устраивают. Я не вижу, чтобы залы [кинотеатров] закрывались», — рассказал продюсер кино и телевидения, президент фонда «Академия российского телевидения» Александр Акопов.

Кроме того, Акопов отметил, что в целом об импортозамещении говорить поздно, так как с сериальной продукцией оно уже давно произошло. «Все смотрят наше». Также он рассказал, что видеосервис «Амедиатека», основателем которого он является, насчитывает порядка 1,5 млн подписчиков. «Мы думаем, что это предельный результат, который мы считаем возможным для весьма качественного продукта такой компании как HBO».

В свою очередь генеральный директор Института развития Интернета Алексей Гореславский считает, что сейчас самое время думать об экспортном потенциале российского контента. «Если закрыт Запад, значит открыт Восток».

При этом кинопродюсер, управляющий партнер видеопродакшна Peak Media Алёна Кремер предложила взять на вооружение китайскую модель кинопроката — с квотами (25-35 голливудских фильмов в прокате в год) и обязательным вхождением в совместное производство с Россией для тех компаний, которые захотят эти квоты обойти.

Также Александр Акопов высказался об актуальном состоянии российской кинокритики: «У нас критика в стране отсутствует — так же, как, к сожалению, отсутствует литература. Людей, которые могут с профессионально-индустриальной точки зрения обсудить фильм, у нас в стране нет. Ни одного, ноль. Художественная кинокоритика якобы делает вид, что существует. К сожалению, наша индустрия не может прижать их к ногтю и объяснить, как надо смотреть кино. Если мы возьмем американских коллег, то в каждом номере The Hollywood Reporter или Variety есть абсолютно профессиональная критика с точки зрения индустрии. Она никого специально не хвалит, но она сравнивает яблоки с яблоками».