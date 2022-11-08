Disney закрывает российский офис своего кинопрокатного подразделения 

Сотрудники завершат оставшуюся работу перед полной остановкой деятельности компании в стране

Disney закрывает российский офис своего киноподразделения. По данным БК, большинство сотрудников офиса в Москве, ул. Станиславского 21с3, где пока базируется кинопрокатный отдел студии, уже уволены. Оставшаяся команда мейджора переедет в главный российский офис Disney в БЦ Lotte Plaza, чтобы закончить необходимую работу перед полной остановкой деятельности компании в России.

На данный момент почти вся коммуникация с контрагентами в СНГ идет напрямую через американский офис Disney.

В марте этого Disney объявила о временной остановке проката своих фильмов в России. Уже в октябре перестал работать русскоязычный сайт Disney: при переходе на ресурс происходит автоматическая переадресация на сайт disney.com. Также недоступными стали аккаунты студии в соцсетях.

2 ноября в список товаров, разрешенных для параллельного импорта в Россию, Минпромторг внес игрушки, спортинвентарь и другую продукцию Disney, Marvel, Pixar и DC Comics. На кинопродукцию данный приказ не распространяется.