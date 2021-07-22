Disney и «Каро.Арт» проведут в Москве фестиваль «Главная женская роль»

Фестиваль пройдет с 29 июля по 6 августа в московском киноцентре «Октябрь».

Фильмы программы представят спикеры, которые поделятся интересными фактами о том, с какими вызовами сталкиваются женщины в России, как меняется восприятие женских ролей в жизни и в кино, почему женские образы в мировом кинематографе все чаще выходят на первый план. Среди них: режиссер и сценарист Оксана Карас, главный редактор «Forbes Woman» Юлия Варшавская, переводчик, журналист и преподаватель Высшей школы экономики Александра Баженова-Сорокина, журналист и писатель Александра Сулим, журналист, основатель Peopletalk Лаура Джугелия, основатель форума «Woman who matters» Анна Рудакова.

Расписание сеансов и билеты доступны на сайте: https://karofilm.ru/art?&event=761

Фестиваль пройдет по адресу: Москва, Новый Арбат, 24

29 июля в стартовый день проката зрители фестиваля одними из первых увидят новый фильм Disney КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ, картину представит сценарист и режиссер Оксана Карас. Начало в 20.00.

1 августа следующий показ в расписании фестиваля – финальный эпизод легендарной космической саги «Звёздные Войны» под названием ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. ВОСХОД (2019) и выступление основателя форума «Woman who matters» Анны Рудаковой. Начало в 18.00.

2 августа программу продолжит показ фильма Disney АЛЛАДИН (2019). Его представит филолог, переводчик, журналист, преподаватель Высшей школы экономики и просветитель Александра Баженова-Сорокина. Начало в 19.30.

4 августа анимационное приключение Disney ЗВЕРОПОЛИС (2016), его представит журналист, основатель издания Peopletalk, автор канала FametimeTV Лаура Джугелия.

5 августа продолжает цикл МАЛЕФИСЕНТА (2014), ее представит и обсудит со зрителями писательница, журналистка youtube-канала «Редакция», автор блога «О жизни в статусе сингл» Саша Сулим. Начало в 19.30

6 августа закроет фестиваль показ фильма Marvel ТОР: РАГНАРЁК (2017), его представит и обсудит журналист, главный редактор «Forbes Woman» и «Forbes Life» Юлия Варшавская. Начало в 19.30

«Одна из важнейших ценностей компании Disney – это разнообразие и инклюзивность, — говорит генеральный директор компании Disney в России, СНГ, Центральной и Восточной Европы Кахабер Абашидзе. — Каждый человек уникален, и нам очень хочется, чтобы любой из нас имел возможности для осуществления своих идей и стремлений. Фестиваль «Главная женская роль» создавался для того, чтобы мы смогли вместе задуматься об изменениях, которые происходят в мире, о вызовах, с которыми сталкиваются современные женщины и, конечно, об успехах. Надеемся, на интересные дискуссии и приглашаем зрителей еще раз посмотреть любимые фильмы Disney».

«Программа фестиваля «Главная женская роль» рассчитана на самую широкую аудиторию, благодаря этому зрители разного возраста смогут быть причастны к диалогу, к которому призывает тема фестиваля — изображение и восприятие женщины в современном мире. Мы благодарим компанию Disney за инициативу и возможность показать в рамках проекта КАРО.Арт цикл из шести разнообразных картин, которые, я уверена, зритель заново откроет для себя с помощью спикеров показов — лидеров мнений из российской культурной сферы», — рассказывает Майя Манерова, вице-президент по управлению кинопоказом сети кинотеатров КАРО.

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22.07.2021 Автор: Виолетта Палий