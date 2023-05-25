Сокращение штатов в Disney стало международным

За пределами США уволено около сотни сотрудников

Увольнения, затронувшие тысячи сотрудников компании в США, распространились на Европу, Ближний Восток и Африку, сообщает Deadline. По оценке издания, около 100 сотрудников за рубежом были проинформированы на этой неделе о том, что их рабочие места могут быть сокращены. Потенциально затронутый объем работников пропорционален увольнениям персонала в США.

Источники указывают, что наибольшему риску в основном подвергаются сотрудники отделов маркетинга и прессы, а также бэк-офисы: поиск талантов, проектирование и IT. Предполагается, что команда по вводу в эксплуатацию и производству Disney+ защищена от сокращений, и они рассматриваются как важная составляющая будущей стратегии корпорации.

В регионе EMEA — Европа, Ближний Восток и Африка — работает более 5000 сотрудников, не считая парижского Диснейленда. Около 40% зарубежных работников Disney находятся в Великобритании и Ирландии, а остальные работают в Латинской Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Индии.

В США у Disney в начале этой недели начался третий круг сокращений — до начала лета компания планирует уволить не менее 7000 человек.

Сокращение штатов пришлось на трудное время для крупных стриминговых сервисов и студий, на которые сильно повлиял экономический спад, сократившийся рынок рекламы и продолжающаяся забастовка сценаристов.

В Disney отказались комментировать увольнения за пределами США.