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Disney временно прекращает выпуск своих фильмов в России

Автор: Виолетта Палий

1 марта 2022

Мультфильм «Я краснею» также не выйдет в отечественных кинотеатрах

Главный офис компании Disney объявил о временной остановке проката своих фильмов на территории России из-за сложившейся ситуации на Украине. 

Мультфильм Я КРАСНЕЮ, прокат которого был запланировал на 10 марта, точно не выйдет в российских кинотеатрах. Компания заявила, что будет принимать дальнейшие решения в зависимости от развития ситуации.

В России компания Disney заняла второе место среди кинопрокатчиков по объему выручки по итогам 2021 года. По данным БК, в прошлом году прокатчик заработал 10,075 млрд рублей, или $137,205 млн — на Disney приходится чуть более 25% российского рынка. Суммарный объем кинотеатрального рынка в России в 2021 году составил 40,652 млрд рублей, или $549,5 млн. 

Ранее The Hollywood Reporter опубликовал материал, в котором отметил, что руководители голливудских студий рассматривают возможность отказаться от проката своих фильмов в России на фоне ситуации на Украине. Также Украинская киноакадемия создала онлайн-петицию с призывом бойкотировать российские фильмы и киноиндустрию. Уже 28 февраля в социальных сетях ряда украинских киносетей, в числе которых «Планета Кино» и Multiplex, появились публикации с призывом к международным студиям бойкотировать прокат своих фильмов на территории России и Беларуси.

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