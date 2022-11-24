Международный кинофестиваль «Дни короткометражного кино» объявил конкурсную программу

Всего в рамках смотра будет показано более 60 фильмов

Международный кинофестиваль «Дни короткометражного кино», который пройдёт 14-21 декабря в Москве, анонсировал свою конкурсную программу. «Эхо» киносмотра продлится до 15 февраля 2023 года.

Жюри будет оценивать картины, снятые за последние два года, в трёх категориях – «Анимационное кино», «Документальное кино», «Игровое кино». Общий призовой фонд составляет 2 млн рублей.

Всего на участие в смотре было прислано 643 заявки из Беларуси, Великобритании, Ирана, Молдовы, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Турции, Украины, Франции и других стран. В конкурсной программе будут показаны 49 фильмов, вне конкурса — 12 картин.

В кинотеатре «Иллюзион» 16 декабря на открытии киносмотра будет показан документальный альманах Андрея Богатырёва «Дом в моей голове». В картине также участвуют Иван Охлобыстин, Владимир Бегунов, Александр Ф. Скляр, Гарик Сукачев и т.д. «Дом в моей голове» снят при содействии Фонда поддержки регионального кинематографа.

Категория «Игровое кино»:

«А» (реж. Татьяна Жукова),

«Геннадий у аппарата» (реж. Илья Пономарев),

«Капли дождя» (реж. Назгуль Омуржанова, Кыргызстан)

«Кажется, навсегда» (реж. Алёна Олейник),

«Клюква Сталина» (реж. Руслан Римович),

«Краски меланхолии» (реж. Караш Жанышов, Кыргызстан),

«Неошибка» (реж. Александр Ермолин),

«Новая мама» (реж. Александр Кузовков),

«Младший брат ангелов» (реж. Умедшо Мирзоширинов, Таджикистан),

«Слёзы капали в Фо-Бо» (реж. Сергей Филатов),

«Спуститься до небес» (реж. Денис Казанцев),

«С собой» (реж. Никита Сичка),

«Старикам тут место» (реж. Александр Гаврилов),

«Три дня и один повод» (реж. Полина и София Набока),

«Чикен» (реж. Анастасия Бирючева),

«Шурик» (реж. Александр Самсонов).

Категория «Документальное кино»:

«Выход» (реж. Максим и Евгения Арбугаевы),

«Зеркало заднего вида» (реж. Лидия Филиппова),

«Клятва» (реж. Нану Тлисов)

«Люди дела. Сеанс одновременной игры» (реж. Владимир Головнев),

«Прикольный одинокий телец» (реж. Анастасия Завадская, Влад Баханович)

«Профессор Гиберт» (реж. Дмитрий Семибратов)

«Там, где наш дом: Елена Руденко» (реж. Дмитрий Квашнин),

«У ЕҤ» (реж. Денис Шаблий)

«Чёрный вагон» (реж. Адилет Каржоев, Кыргызстан),

«Чудомобиль» (реж. Валентина Коровникова).

В этом году гости Short Film Days в числе первых увидят работы, победившие в конкурсе документального кино «Россия – взгляд в будущее» Фонда поддержки регионального кинематографа: картины «Клятва», «Профессор Гиберт» и «Чудомобиль». В рамках кинофестиваля также состоится спецпоказ фильма «Война и вера» (реж. Вера Водынски), поддержанного ФПРК.

Программа «Анимационное кино»:

«Агент Мяу-мяу» (реж. Василиса Коробова),

«В поисках мозга» (реж. Ксения Данилевская),

«В поисках Черного дракона» (реж. Анастасия Бондаренко),

«До темноты» (группа авторов, «Светлые истории»),

«Ёжики зелёные» (реж. Эльмира Асадова),

«Искра» (реж. Валентина Набиулина),

«Костёр в заповеднике» (реж. Екатерина Милославская),

«Лаборатория № 66» (реж. Юлия Ростовская (Франке)),

«Луч» (реж. Никита Петров),

«Лучик света» (реж. Альбина Крючкова),

«Моё солнце» (реж. Мария Одинцова),

«Настоящий спагетти-вестерн» (реж. Александр Александрович, Беларусь),

«Ноги дождя» (реж. Дарья Болотникова),

«Одинока ли Луна» (реж. Мария Лукина),

«О кораблях и булках» (реж. Анастасия Бондаренко, Алексей Крылов),

«Первая ссора, очередная теория, или как три человека картины друг другу испортили» (реж. Екатерина Асриева),

«Поговори со мной» (реж. Диана Огнева),

«Птаха» (реж. Мария Орлова),

«Своё место» (реж. Полина Данилова),

«СКАЗ: Песня Сирин» (реж. Матвей Лашко),

«Тать» (реж. Екатерина Ульянова),

«Холодает» (реж. Дарья Рязанова),

Blue (реж. Дарья Разинкова).

Внеконкурсная программа:

«Администратор прощаний» (реж. Роман Свиридов)

«Боантропия» (реж. Юрий Орлов)

«Как с Максимом х(пип)ня случилась» (реж. Виталий Дудник),

«Контактеры» (реж. Анастасия Воронина)

«Красная заря» (реж. Евгений Добродонов)

«Калачакра» (реж. Ая-Ганга Улзытуева)

«Орнитология» (реж. Андрей Ружицкий)

«Мой отец» (реж. Арслан Эебердыев, Туркменистан)

«Жар-жар» (реж. Адилет Оморов, Кыргызстан)

«В связи с малозначительностью» (реж. Амир Каракулов, Казахстан)

В рамках смотра также пройдут образовательные мероприятия и обсуждения профессионалов индустрии актуальных вопросов рынка короткометражного кино.

Кроме того, до 31 декабря 2022 года открыт прием заявок для площадок.

Фестиваль проводится продюсерским центром «Мувистарт» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) и Союза кинематографистов России.