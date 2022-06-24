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«Доктор Стрэндж: в мультивселенной безумия» заработал в СНГ в два раза больше первой части

Автор: БК

24 июня 2022

Вероятно, фильм мог бы собрать в российском прокате более 2 млрд рублей

По данным БК, кинокомикс ДОКТОР СТРЭНДЖ: В МУЛЬТИВСЕЛЕННОЙ БЕЗУМИЯ заработал по итогам проката в СНГ порядка 261,422 млн рублей. Релиз фильма состоялся 5 мая. Также согласно оценкам БК, в случае выхода в российских кинотеатрах проект мог бы заработать более 2 млрд рублей. 

Сборы кинокомикса оказались в несколько раз больше кассы первого ДОКТОРА СТРЭНДЖА в СНГ — 127,141 млн рублей, что составляет 8,9% от суммарной кассы России и СНГ. Проект с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли также обошел сборы в СНГ фильма КАПИТАН МАРВЕЛ (180,806 млн рублей, доля СНГ - 13,6%), а также релизов 2021 года — ЧЕРНАЯ ВДОВА (82,116 млн рублей, доля СНГ - 11,7%) и ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА ДЕСЯТИ КОЛЕЦ (93,721 млн рублей, доля СНГ - 14,6%). 

Таким образом, на СНГ приходится порядка 12% итоговой кассы недавних проектов Marvel в России и СНГ, что позволяет оценить потенциальные сборы нового ДОКТОРА СТРЭНДЖА в нашей стране в интервале от 2 млрд до 2,2 млрд рублей. 

В марте этого года голливудские мейджоры — Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount — объявили о временной остановке проката своих фильмов в России. При этом компания Disney также временно остановила выпуск своих релизов на территории СНГ. Уже в апреле БК сообщал, что фильмы Disney вернутся в кинотеатры СНГ. Прокатчиком релизов мейджора в Казахстане и ряде других постсоветских государств выступает казахстанская компания «Меломан».

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