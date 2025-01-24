«Домовенок Кузя» заработал миллиард рублей в российском прокате
Автор: БК
24 января 2025
Покорение знакового рубежа случилось на 37-й день проката ленты
Согласно данным ЕАИС на 15:30 (МСК) 24 января, кассовые сборы ленты ДОМОВЕНОК КУЗЯ составили чуть больше 1 млрд рублей. В эти данные входят сборы от предпродаж билетов на ближайшие дни.
Покорение знакового рубежа случилось на 37-й день проката ленты.
Семейная комедия стала 33-й российской картиной, собравшей миллиард в отечественном прокате, и четвертой – за 2025 год. Ранее этот порог перешагнули ленты ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА, ФИНИСТ: ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ и ЕЛКИ 11.
ДОМОВЕНОК КУЗЯ вышел в прокат 19 декабря.
Фото: кадр из фильма ДОМОВЕНОК КУЗЯ
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