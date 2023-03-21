Артемий Драгунский экранизирует «Денискины Рассказы»

Внук автора снимет сериал по книге о своем дяде

В интервью ЭБК продюсер Гевонд Андреасян сообщил, что режиссером экранизации классической детской книги «Денискины рассказы» Виктора Драгунского, права на которую получила кинокомпания Enjoy Movies, займется Артемий Драгунский, внук автора и племянник прототипа главного героя книги. «В этом есть магия, — сказал Андреасян. — Мы решили подарить волшебную сказку фанатам семьи Драгунских».

По словам Гевонда Андреасяна, в настоящее время ведется предпроизводственный процесс, а съемки «Денискиных рассказов» начнутся в августе 2023 года. Сначала будут сняты 25 серий дошкольных рассказов о Дениске, через год будет создано еще 35, посвященных приключениям персонажа в школе.

Андреасян посетовал на дороговизну производства: «Воссоздание 60–80-х годов значительно увеличивает бюджет. А в «Денискиных рассказах» действие происходит в центре города, в исторических местах — на Красной площади и ВДНХ. Это затратно и долго с точки зрения оформления разрешительных бумаг», — поделился он с ЭБК.

Над съемками «Денискиных рассказов» будет работать команда «Манюни», зарекомендовавшая себя в производстве детского контента. Именно успех экранизации книг Наринэ Абгарян натолкнул Андреасяна на мысль о дальнейшем использовании литературы для детей в качестве основы для киноматериала. «Мы стали скупать права на другие детские книги, чтобы коллеги не воспользовались нашим успехом и примером», — заявил продюсер.

О сделке кинокомпании братьев Андреасян Enjoy Movies по приобретению прав на экранизацию стало известно в конце декабря 2022 года, однако Гевонд Андреасян заявил, что они давно приобрели права на книги, и работа над ними уже идет продолжительное время. «Мы заявляем о покупке не в день подписания сделки, а когда считаем нужным озвучить это публично», — подчеркнул он. Изначально сообщалось, что режиссером сериала должен был стать Сарик Андреасян.

Артемий Драгунскй родился и вырос в Москве, в 2012 году окончил Школу-студию МХАТ. 4 года работал в качестве 1st AD с руководителем студии «SHANDESIGN» шоураннером Сергеем Шановичем. В 2016 году режиссер создал собственную студию dragunsky.pro. По приглашению креативного директора Radugadesign Ивана Нефедкина Артемий пришел в постановку мультимедийных шоу в качестве режиссера и автора сценариев. К сегодняшнему дню осуществил несколько сотен коммерческих мультимедийных проектов для брендов агенств и телеканалов.