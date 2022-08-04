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Комедия «Друг на продажу» выйдет в повторный прокат

Автор: БК

4 августа 2022

Проект стартует в российских кинотеатрах 25 августа

Авантюрная и романтическая история ДРУГ НА ПРОДАЖУ вновь выйдет на больших экранах 25 августа. Ранее из-за коронавирусных ограничений фильм не был представлен во многих регионах России. Сейчас компания «БЭЙС ДЕВЕЛОПМЕНТ» выпускает картину с широким промо, при поддержке Europa Plus TV. Кроме того, фильма нет в сети, а для кинотеатров предусмотрены особые условия 70/30.

Фильм можно посмотреть в ряде кинотеатров по «Пушкинской карте».

По сюжету, непутевый бизнесмен Гоша (Антон Богданов) выставляет друга Ивана (Антон Пампушный) «главным лотом» в своем фейковом брачном агентстве. Так Иван становится предметом охоты для сотни незамужних девушек, готовых на все, чтобы заполучить себе в мужья «мачо-миллионера». Комедия собрала множество положительных отзывов, как профессиональных критиков, так и простых зрителей.

«Очень здорово посмотреть романтическую комедию ДРУГ НА ПРОДАЖУ на свидании с девушкой или неплохо поднять себе настроение, отправившись в кино большой компанией. Картина располагает к романтике, веселью и задорному настроению. Фильм самобытный, яркий, курьезный и необычайно легкий», – отметил один из зрителей фильма после просмотра.

Прокат в 2021 году показал, что основная аудитория фильма – это молодежь, подростки и любители романтических комедий. Роли в проекте исполнили Антон Богданов, Вадим Галыгин, Антон Пампушный, Мирослава Карпович, Алина Алексеева, Ирина Антоненко, Михаил Башкатов и другие.

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