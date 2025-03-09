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На фестивале «Дух огня» началась торжественная церемония закрытия

Автор: БК

9 марта 2025

Кенийская драма «Нави» удостоена главного приза программы «Твое кино»

Фильм НАВИ получил награду «Малая бронзовая тайга»

Куратор и отборщик программы Екатерина Бордачева: «Из года в год, вот уже на протяжении 10 лет моя задача – найти и привезти в Югру бриллианты, дебютные ленты и работы мастеров, которые, с одной стороны, несут важное сообщение молодому поколению, с другой – остаются на стороне кино как искусства. НАВИ – яркий тому пример. Я очень рада, что этот фильм выбрали ребята, жюри, и рада вдвойне, потому что приз сегодня получает талантливая кенийская режиссерка, дебютантка Валленина Челлугет.

Екатерина Бордачева подчеркнула: «В этом году из шести картин программы «Твое кино» лишь одна вскоре выйдет в кинопрокат — это анимация ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ГОРОДА СКАЗОК (дистрибьютор – «Наше кино»)». Она выразила надежду, что и остальные фильмы будут замечены прокатчиками.

Фото: кадр из фильма НАВИ

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