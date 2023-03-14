«Дурные деньги» Sony Pictures выйдут на российские экраны 19 октября

В главной роли — Сет Роген

19 октября 2023 года компания Global Film выпустит в российский прокат фильм Sony Pictures ДУРНЫЕ ДЕНЬГИ Крэйга Гиллеспи, режиссера лент ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ и КРУЭЛЛА. Картина независимой студии Black Bear Pictures посвящена реальной истории: скандальному взлету компании GameStop и ее противостоянию воротилам с Уолл-Стрит.

В 2020 году крупные финансисты приняли решение обанкротить компанию GameStop, розничную сеть по продаже игровых приставок, компьютерных игр и аксессуаров. Геймеры, тик-токеры и мелкие инвесторы начали скупать акции, тем самым «сломав рынок» и попутно разбогатев. История потрясла деловые СМИ Запада и дала надежду всем, кто надеется противостоять суровым законам капитализма.

В актерский состав ДУРНЫХ ДЕНЕГ вошли Сет Роген, Пол Дано, Себастиан Стэн, Пит Дэвидсон, Шейлин Вудли и другие. Режиссер Крэйг Гиллеспи ранее привел Марго Робби к ее первой номинации на «Оскар» за драму ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ. Его телевизионное шоу «Пэм и Томми» было номинировано на премии «Золотой глобус» и «Эмми».

В мировой прокат релиз Sony Pictures выйдет 20 октября, а на широких российских экранах картина появится на день раньше. Sony Pictures владеет правами на прокат фильма в США, Латинской Америке, Скандинавии, Восточной Европе, Южной Африке, Индии и некоторых азиатских рынках.