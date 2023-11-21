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Крис Пайн уверен в возможном сиквеле «Подземельев и драконов»

Автор: Илья Кувшинов

21 ноября 2023

Об этом актер рассказал в недавнем интервью

Paramount Pictures может снять продолжение приключенческого фэнтези ПОДЗЕМЕЛЬЯ И ДРАКОНЫ: ЧЕСТЬ СРЕДИ ВОРОВ – по крайней мере, так считает Крис Пайн.

Актер, сыгравший в картине барда и авантюриста Эдгина Дарвиса, заявил об этом в интервью GamesRadar+. «Я слышал кое-какие разговоры на этот счет. Но пока я ничего не знаю. Однако уверен, что это может произойти», – сказал он.

Пайн также подтвердил, что с радостью вернется к своей роли, если продолжению быть.

Экранизация популярной ролевой игры вышла на экраны кинотеатров в марте этого года и продемонстрировала не самые успешные показатели – лента смогла заработать в мировом прокате только $208 млн при заявленном бюджете в $150 млн без учета затрат на маркетинг.

Фото: кадр из фильма ПОДЗЕМЕЛЬЯ И ДРАКОНЫ: ЧЕСТЬ СРЕДИ ВОРОВ

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