Конкурс «Экранизация» объявил список финалистов

На участие было подано 2745 заявок

Издательский сервис Rideró и Агентство Талантов StarDust назвали имена финалистов четвертого литературного конкурса «Экранизация».

Всего на участие в конкурсе было подано 2745 заявок. Ключевыми жанрами стали драмы, комедии, приключения, городское фэнтези, мистика и исторический детектив.

Победители будут объявлены 5–6 апреля. Главным призом в новом сезоне станет договор с генеральным партнером конкурса – холдингом «СТС Медиа» на экранизацию произведения для одного-трех финалистов.