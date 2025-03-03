Конкурс «Экранизация» объявил список финалистов
На участие было подано 2745 заявок
Издательский сервис Rideró и Агентство Талантов StarDust назвали имена финалистов четвертого литературного конкурса «Экранизация».
Всего на участие в конкурсе было подано 2745 заявок. Ключевыми жанрами стали драмы, комедии, приключения, городское фэнтези, мистика и исторический детектив.
Победители будут объявлены 5–6 апреля. Главным призом в новом сезоне станет договор с генеральным партнером конкурса – холдингом «СТС Медиа» на экранизацию произведения для одного-трех финалистов.
Полный список финалистов
• «Каждые сто лет», Анна Матвеева (драма)
• «#ЯЗемля», Виктор Попов (драма)
• «32 фигуры», Александра Логинова (драма)
• «Бюро Сновидений», Павел Волчик (городское фэнтези)
• «Глушь», Алексей Кудряшов (мистика)
• «Здорово наступит никогда», Владимир Бестугин (приключения)
• «Изменю вашу жизнь», Евгения Борисова (комедия)
• «ОТТОхни от магазинов», Татьяна Мезенцева (комедия)
• «У мечты нет возраста», Екатерина Невзорова (приключения)
• «Черный, как тайна, синий, как смерть», Елена Бриолле (исторический детектив)