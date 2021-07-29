В Москве выбрали финалистов премии International Emmy Awards

28 июля в московском кинотеатре «Художественный» состоялся полуфинал 49-й международной премии International Emmy Awards. Организаторами мероприятия выступили Международная телеакадемия (International Academy of Television Arts & Sciences), холдинг «СТС Медиа» и группа компаний «Star Media».

Отборочные этапы International Emmy Awards – одной из самых престижных наград в индустрии, присуждаемой лучшим телевизионным проектам, созданным за пределами США – проводятся в России уже в четвертый раз, и их проведение в нашей стране закрепляет статус отечественной телеиндустрии на международной арене. В 2019 году гостей принимал Санкт-Петербург, а в 2020-м мероприятие вынужденно переместилось в онлайн. В этом году текущая ситуация с пандемией позволила провести событие в привычном формате. На суд жюри были представлены работы в двух номинациях: «Лучший драматический сериал» и «Лучший мини-сериал/телевизионный фильм».

В состав жюри, утвержденного Международной телеакадемией, вошли известные представители российской киноиндустрии: актеры Павел Табаков и Павел Деревянко, актрисы Сабина Ахмедова и Дарья Чаруша, продюсеры Данила Шарапов и Сергей Корнихин, сценаристы Дмитрий Минаев, Мария Меленевская и Роман Кантор, сценарист и продюсер Маруся Трубникова, сценарист и режиссер Роман Волобуев и другие.

Победители International Emmy Awards 2021 будут объявлены в ноябре в Нью-Йорке.

Вячеслав Муругов, заместитель генерального директора НМГ по развлекательному вещанию, генеральный директор «СТС Медиа»: «Мы проводим полуфинал International Emmy уже четвертый год подряд, год за годом подтверждая, что Россия является важным игроком на мировом телевизионном рынке. Мы рады, что можем вносить ощутимый вклад в развитие мировой развлекательной индустрии, на первые роли в которой за последние годы вышло качество контента. Не сомневаюсь, что собранное нами жюри отметило наиболее яркие и достойные победы проекты!».

Владислав Ряшин, президент группы компаний Star Media: «При выборе членов жюри мы ориентировались на представителей индустрии – продюсеров и творцов, которые в последние годы помогли вывести локальный контент на новый уровень. Их работа и вклад позволили российским сериалам ярко заявить о себе на международных рынках и привлечь внимание к нашей отрасли. Премия International Emmy всегда способствовала установлению контактов и налаживанию связей – надеемся, что и в этом году мероприятие поможет нам не только определить самые интересные телепроекты, но и станет полезной площадкой для общения и обмена опытом».

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29.07.2021 Автор: Виолетта Палий