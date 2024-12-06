Марк Эйдельштейн сыграет во втором сезоне сериала Amazon «Мистер и миссис Смит»

Amazon MGM планирует сделать из сериала антологию

Марк Эйдельштейн может сыграть главную мужскую роль во втором сезоне сериала «Мистер и миссис Смит» на Prime Video, сообщает Deadline. Тем самым впервые российский актер появится в столь значимой роли на американском телевидении.

Ожидается, что Эйдельштейн сыграет заглавного мистера Смита. Согласно инсайдерам Deadline, певица Билли Айлиш также могла появиться в предстоящем втором сезоне сериала, однако, судя по всему, данные слухи не подтвердились. В данный момент певица находится в турне.

Студия Amazon MGM, которая занимается производством сериала совместно с New Regency, искала актера и актрису в возрасте 20 лет на главные роли Джона и Джейн Смит во втором сезоне успешного шоу. Ожидается, что контракт будет заключен на один сезон. Судя по всему, это означает, что «Мистер и миссис Смит» будет сериалом-антологией, о чем ранее ходили только слухи, с новыми мистером и миссис Смит в каждом из новых сезонов. В первом сезоне главные роли сыграли Дональд Гловер и Майя Эрскин. Ожидается, что Дональд Гловер вернется в проект в качестве исполнительного продюсера. Другой создатель сериала, Франческа Слоан, вернется в качестве исполнительного продюсера и шоураннера второго сезона.

Премьера сериала «Мистер и миссис Смит» состоялась в феврале текущего года, после чего он вошел в пятерку самых успешных новых сериалов Prime Video в США. На премии «Эмми» 2024 года он получил 16 номинаций для драматического сериала, включая «Лучший драматический сериал» и «Лучшие актер/актриса в драматическом сериале». В итоге проект получил две награды, в том числе «Лучшая гостевая актриса в драматическом сериале» (Микаэла Коэл).

Россиянин Марк Эйдельштейн впервые привлек международное внимание, когда сыграл главную роль в фильме СТРАНА САША, представленном на Берлинале 2022. Но настоящим прорывом для актера стало участие в картине Шона Бейкера АНОРА, победившей на Каннском фестивале в этом году. На международной арене Эйдельштейн представлен компаниями Color Creative, Myman Greenspan Fox и Sunshine Sachs Morgan & Lylis.

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