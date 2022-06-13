Число зрителей в кинотеатрах, находящихся в торговых центрах Crocus Group, упало на 70%

Такую оценку привел первый вице-президент группы компании Эмин Агаларов

Посещаемость кинотеатров, которые находятся в принадлежащих Crocus Group торговых центрах, обвалилась практически на 70%. Соответствующую оценку привел первый вице-президент группы компании Эмин Агаларов. При этом посещаемость торговых центров группы сократилась пока на 20–30% после приостановки работы ряда якорных арендаторов в России.

По словам представителей киносети «КАРО», в принадлежащих Crocus Group торговых центрах Vegas временно закрыто семь залов сети из 22-х.

«У нас 22 зала непосредственно в Vegas и Crocus. Умножьте это на 500–700 человек – это 12–17 тысяч человек за один сеанс. И раньше все эти залы были забиты. Для продолжения работы этих залов Россия должна обогнать за несколько месяцев Голливуд, который существует уже 100 лет, и начать выпускать такие фильмы, на которые захочет пойти вся страна. Причем не раз в год, а каждый день. Скорее всего мы с этой задачей не справимся. И вместо кинозалов останутся глухие коробки. Будем в теннис там играть», – отметил Агаларов.

В марте 2022 года голливудские мейджоры Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount объявили о временной остановке проката своих фильмов в России. По данным БК, сборы на уикенде 2–6 июня в России составили 163 млн рублей. Это на 3,5% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 66,1% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2021 года, когда чарт возглавлял фильм КРУЭЛЛА.