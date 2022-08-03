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Валерий Федорович озвучил гонорары российских сценаристов

Автор: БК

3 августа 2022

Продюсер опубликовал усредненные данные девяти отечественных кинокомпаний

Валерий Федорович в своем телеграм-канале раскрыл, какие гонорары получают российские сценаристы в зависимости от имеющегося опыта профессионала и специфики проекта. Продюсер опирался на данные, которые ему предоставили компании 1-2-3 Production, Good Story Media, «Друг Друга», IVI, LookFIlm, «Марс Медиа», «МедиаСлово» и «Среда», а также на основании опыта «Места Силы» — компании Валерия Федоровича и Евгения Никишова.

Примерные гонорары российских сценаристов:
Сценарий эпизода проекта, показываемого на ТВ в дневное время (24 минуты) — от 80 тысяч до 100 тысяч рублей;
Сценарий эпизода проекта, показываемого на ТВ в предпрайм (48 минут) — от 250 тысяч до 350 тысяч рублей;
Сценарий ситкома (первый сезон, 24 минуты) — от 150 тысяч до 450 тысяч рублей;
Сценарий ситкома (последующие сезоны) — от 600 тысяч до 800 тысяч рублей;
Сценарий драматического сериала (48 минут) — от 200 тысяч до 600 тысяч рублей;
Сценарий большого сериального проекта (48 минут) — от 400 тысяч до 1 млн рублей;
Сценарий полного метра — от 1 млн до 4,5 млн рублей.

Продюсер отметил, что деньги в творчестве приходят прежде всего к тем, кто думает о том, что он хочет сказать и почему, а также обладает талантом и работоспособностью. 

Ранее Валерий Феорович представил гонорары американских сценаристов. Так, за оригинальный сценарий полного метра сценарист может получить от $81 тысячи до $153 тысяч (включая тритмент, первый драфт и финальный драфт), за сценарий сериала для прайм-тайм (30 минут) — от $28 тысяч (включая историю и сценарий), а за сценарий сериала для прайм-тайм (60 минут) — от $42 тысяч (включая историю и сценарий).

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