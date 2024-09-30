В Железноводске завершился первый выпуск кинофестиваля FERRUM

В качестве фильма-сюрприза была показана лента «Любовь без размера» со Светланой Ходченковой

29 сентября в Железноводске завершил свою работу Первый кинофестиваль FERRUM-24.

Организаторы отмечают, что за четыре дня в культурных активностях смотра приняли участие свыше 90 тысяч человек – кинопоказы из них посетили более 5,5 тысяч зрителей.

Ведущими торжественной церемонии закрытия кинофестиваля, которая прошла на главной площади города, выступили Дмитрий Хрусталёв и Наталья Варлей. Они отметили необыкновенную красоту, радушие и доброжелательность города, а также вручили главе Железноводска Евгению Бакулину флаг Первого кинофестиваля FERRUM-24, на котором свои слова любви и пожелания оставили все артисты, принявшие в нём участие.

Продюсер фестиваля Наталья Мокрицкая заявила, что смотру удалось выполнить одну из главных своих задач – показать жителям и гостям региона лучшие образцы отечественного кинематографа, снятые в разные годы, а также напомнить о наших великих традициях в искусстве, которые во все времена объединяли людей.

Киноконцерт закрытия был посвящен фильмам Леонида Гайдая. В нем приняли участие Наталья Варлей, Пётр Налич, Екатерина Волкова, Василий Мищенко, Мария Лапшина, Глеб Матвейчук, Полина Лазарева, Алексей Гоман и другие.

По окончании музыкальной части на площади был показан фильм-сюрприз, снятый в регионе КМВ – ЛЮБОВЬ БЕЗ РАЗМЕРА Марии Шульгиной со Светланой Ходченковой в главной роли.

Фото: пресс-служба фестиваля