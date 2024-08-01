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В сентябре в Железноводске состоится дебютный выпуск фестиваля FERRUM

Автор: БК

1 августа 2024

Генеральным продюсером смотра выступает Наталья Мокрицкая

В России появится еще один новый кинофестиваль – с 26 по 29 сентября в Железноводске впервые состоится фестиваль FERRUM.

Генеральным продюсером смотра выступает Наталья Мокрицкая.

Организаторы отмечают, что мероприятие направлено на возрождение уважения к собственной культуре и ее великим традициям, на продвижение истинных ценностей и формирование актуального образа будущего, а также способствует организации нового культурного кластера на юге России.

В дни смотра гости смогут не только посмотреть лучшие отечественные фильмы (как современные, так и советские), но и посетить театральные постановки, мастер-классы с участием известных артистов театра и кино, а также модное дефиле с костюмами из знаковых советских картин и интерактивную кинозону «Снимается кино», где каждый сможет попробовать себя в качестве актера. 

Откроется FERRUM-24 киноконцертом «Лучше гор могут быть только горы», посвященный творчеству Владимира Высоцкого. 

Киноконцерт закрытия, в свою очередь, будет посвящен фильмам Леонида Гайдая. По его окончанию на площади будет показан фильм-сюрприз, снятый в регионе КМВ.

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