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Фильмы фестиваля «Короче» покажут на Фестивале уличного кино по всей России

Автор: БК

22 июня 2022

Смотр откроется 29 июня в Москве

Российский фестиваль короткометражного кино «Короче» и Фестиваль уличного кино объявляют о партнерстве. Целью взаимодействия станет продвижение и развитие формата короткого метра. Также фильмы «Короче» войдут в программу Фестиваля уличного кино и будут показаны в более 1000 городов по всей стране.

В этом году Фестиваль уличного кино откроется 29 июня в Москве. В программу 9-го смотра вошел фильм-победитель «Короче 2021» — «Как разжечь потухший огонь» с Аглаей Тарасовой и Антоном Филипенко в главных ролях. Также картина «Авако» Ксении Пчелинцевой будет представлена во Внеконкурсной программе. Кроме того, зрители IX Фестиваля уличного кино увидят режиссерский дебют Александра Петрова, фильмы с участием Ивана Янковского, Владимира Вдовиченкова, Милоша Биковича и других известных актеров. 

В следующем году на Фестивале уличного кино будет представлена спецпрограмма фестиваля «Короче». X фестиваль “Короче” пройдет с 19 по 21 августа в Калининграде. 

В дальнейшем планируется разработка совместной образовательной программы по созданию короткометражных фильмов, в которой смогут принять участие все желающие.

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