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Российские кинокомпании представят свои проекты на индийском кинорынке Film Bazaar

Автор: БК

18 ноября 2022

Мероприятия пройдут с 20 по 24 ноября

Российские производители фильмов, сериалов и анимации представят более 30 проектов на крупнейшем южноазиатском рынке контента Film Bazaar в Индии.

С 20 по 24 ноября в Индии состоится рынок контента Film Bazaar. На стенде, организованном Роскино, будут представлены десять российских компаний: «Централ Партнершип», «Арт Пикчерс Дистрибьюшн», онлайн-кинотеатр Kion, «Плюс Студия», «Баббл Студиос», «Газпром-медиа Развлекательное телевидение» (ГПМ РТВ), «Союзмультфильм», ГК «Рики», студия «Ред Карпет», анимационная студия Platoshka.

Также свыше двадцати проектов компании представят в рамках каталога Russian Content Worldwide и на индивидуальных встречах с закупщиками контента.

Кроме того, на рынке Film Bazaar будет организован стенд Made in Moscow, где будут представлены 14 столичных компаний: анимационные и киностудии, дистрибьюторы контента, телеканалы и предприятия, работающие в сфере перевода и локализации фильмов. Участие организует Московский экспортный центр, оператор стенда — Роскино.

Компания «Баббл Студиос» покажет международным байерам новый приключенческий боевик ГРОМ: ТРУДНОЕ ДЕТСТВО. По словам представителей «Баббл Студиос», компания хотела бы реализовать этот проект на крупном рынке Индии напрямую основным игрокам; до этого все продажи контента в этот регион происходили в рамках глобальных сделок.

«Арт Пикчерс Дистрибьюшн» делает ставку на новый семейный приключенческий фильм ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ с Владимиром Вдовиченковым и Юлией Снигирь от режиссера Александра Котта. Комедия по мотивам одноименного произведения Аркадия Гайдара рассказывает историю двух братьев Чука и Гека, которые живут с мамой в Москве и скучают по папе, который работает далеко на Севере. Решив во что бы то ни стало встретить наступающий Новый год вместе, они отправляются в захватывающее путешествие к таинственным Синим горам. В настоящее время компания финализирует сделку на фантастические триллеры ОБРАТИМАЯ РЕАЛЬНОСТЬ, СПУТНИК и ВТОРЖЕНИЕ.

«Плюс Студия», для которой рынок Индии является новым с точки зрения продаж контента, рассчитывает привлечь внимание дистрибьюторов к контенту, дублированному на английский язык, в частности фэнтези-фильму «Этерна: Часть первая» и сериал «Беспринципные».

Онлайн-кинотеатр Kion в Индии представит международным закупщикам историческую драмк «Союз Спасения. Время гнева», семейную комедию ИВАН СЕМЕНОВ — ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ! и комедийной драмы «Почка». 

«Газпром-медиа Развлекательное телевидение» (ГПМ РТВ) представит второй сезон сериала «Отпуск» телеканала ТНТ. Также компания уделит внимание работе с потенциальными партнерами по копродукции комедийных проектов ТНТ. 

Компания «Централ Партнершип» на рынке Film Bazaar презентует новый триллер ПО-МУЖСКИ, спортивную драму МИСТЕР НОКАУТ, триллер КТО ТАМ? и анимационный фильм МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН. 

Более трети российских проектов на рынке Film Bazaar составляют анимационные релизы. Компания «Союзмультфильм» привезет на Film Bazaar новый мультфильм ЧИНК: ХВОСТАТЫ ДЕТЕКТИВ — первый в мире полнометражный анимационный фильм, созданный полностью на игровом движке. Также студия представит проекты «Тайны медовой долины», «Ну погоди!», «Приключения Пети и Волка», «Монсики».

Анимационная студия Platoshka представит мультсериал «Цветняшки» на Film Bazaar. В компании ожидают установить бизнес-контакты с индийскими ТВ-каналами и VOD-площадками для дальнейшего сотрудничества.

Red Carpet Studio также впервые выходит на рынок Индии, представляя анимационный проект для малышей «Космический Доктор Кот». В компании ожидают, что в рамках рынка будут проданы лицензионные права на проект на основные ОТТ платформы Индии и Юго-Восточной Азии.

ГК «Рики» покажет закупщикам анимационные проекты «Фиксики», «Бодо Бородо: Путешествия», «Тима и Тома», «Малышарики».

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