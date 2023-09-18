Открыта аккредитация участников на Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес» 2023/2024

Мероприятие пройдет в Москве с 27 по 29 ноября

Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес» 2023/2024 открыл аккредитацию для участников и гостей. Мероприятие пройдет в Москве на площадке «Цифровое деловое пространство» с 27 по 29 ноября.

Предусматривается три категории аккредитаций:



• кинотеатр (представитель сферы кинопоказа);

• участник (дистрибьютор [представитель сферы кинопроката], представитель онлайн-платформ, стриминговых сервисов, продюсерских центров, студий, кинокомпаний, технических и сервисных компаний, коммуникационных агентств, кинофондов, кинофестивалей и тп);

• пресса (СМИ);

Заявки на аккредитацию принимаются до 24 ноября. Более детальная информация доступна на официальном сайте мероприятия.

Ожидается, что помимо презентаций и показов кинокомпаний в рамках форума также пройдет серия деловых программ. Расписание будет объявлено позднее.

Фото: официальный сайт «Российский кинобизнес»