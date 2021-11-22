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Первый кинотеатр в Москве объявил о введении QR-кодов

Автор: Виолетта Палий

22 ноября 2021

Ограничения начнут действовать с 22 ноября

С 22 ноября для посещения сеанса в кинозале Центра документального кино необходимо наличие одного из трех типов QR-кодов:

  1. Подтверждающего вакцинацию вторым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной
  2. Подтверждающего перенесенное заболевание Covid-19
  3. Подтверждающего отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до мероприятия

При этом новые правила посещения не распространяются на само пространство ЦДК и кафе Dolphin — ограничения действуют только на кинозал. 

Если зритель приобрел билет на сеанс, но QR-код предъявить не может, необходимо оформить возврат не позднее, чем за час до начала сеанса. 

По данным  БК, порядка 31% российских сборов на уикенде с 11 по 14 ноября пришлись на Москву. Данное распределение, вероятно, связано с тем, что QR-коды не являются обязательным условием для посещения столичных кинотеатров. Обычно доля столицы в национальном бокс-офисе колеблется в пределах 20–23%.

В настоящий момент обязательное наличие QR-кода для посещения кинотеатров введено в подавляющем большинстве субъектов РФ. Без кода можно пройти в кинозалы Алтая, Ингушетии, Москвы и Московской области, Сахалинской области, Ставропольского края и Ярославской области. 

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