Первый кинотеатр в Москве объявил о введении QR-кодов

Ограничения начнут действовать с 22 ноября

С 22 ноября для посещения сеанса в кинозале Центра документального кино необходимо наличие одного из трех типов QR-кодов:

Подтверждающего вакцинацию вторым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной Подтверждающего перенесенное заболевание Covid-19 Подтверждающего отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до мероприятия

При этом новые правила посещения не распространяются на само пространство ЦДК и кафе Dolphin — ограничения действуют только на кинозал.

Если зритель приобрел билет на сеанс, но QR-код предъявить не может, необходимо оформить возврат не позднее, чем за час до начала сеанса.

По данным БК, порядка 31% российских сборов на уикенде с 11 по 14 ноября пришлись на Москву. Данное распределение, вероятно, связано с тем, что QR-коды не являются обязательным условием для посещения столичных кинотеатров. Обычно доля столицы в национальном бокс-офисе колеблется в пределах 20–23%.

В настоящий момент обязательное наличие QR-кода для посещения кинотеатров введено в подавляющем большинстве субъектов РФ. Без кода можно пройти в кинозалы Алтая, Ингушетии, Москвы и Московской области, Сахалинской области, Ставропольского края и Ярославской области.