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Фонд кино завершил процедуру отбора на участие в программе поддержки сценаристов «Автор»

Автор: БК

25 августа 2023

Всего было утверждено 10 заявок

Фонд кино завершил процедуру отбора на участие в социальной отраслевой программе поддержки сценаристов «Автор».

Всего было утверждено 10 сценарных заявок соответствующих стипендиатов.

– Бехтев Илья, ДЕВУШКА ИЗ СНОВ

– Брюзгина Ирина, ОГОНЬ И ВОДА (ЗАГОВОРЕННЫЙ)

– Вихарев Евгений, ЖИЗНЬ МАЛИНЫ

– Герасимова Наталья, ОБЩЕПИТЕР

– Дамаскин Дан, МИНУС 54

– Канаева Луиз, ЯБЛОКО ИДЕАЛЬНОЕ СВЕРХУ И ОТБИТОЕ ВНУТРИ

– Мзокова Мария, АЛЛЕЯ МИГОВ

– Петренко Оксана, МАТЕМАТИК

– Петухов Александр, ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ

– Чебоксарова Анна, МАМ, Я НАУЧИЛАСЬ ПЛАВАТЬ

Программа «Автор» была учреждена в конце 2022 года для поддержки отечественных кинодраматургов в условиях ухода западных мейджоров с российского рынка. Статус стипендиата предполагает ежемесячную оплату в размере 150 тысяч рублей в течение года и право на оплату дополнительного образования в области кинодраматургии в учреждении по собственному выбору.

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