Фонд кино завершил процедуру отбора на участие в программе поддержки сценаристов «Автор»
Всего было утверждено 10 заявок
Фонд кино завершил процедуру отбора на участие в социальной отраслевой программе поддержки сценаристов «Автор».
Всего было утверждено 10 сценарных заявок соответствующих стипендиатов.
– Бехтев Илья, ДЕВУШКА ИЗ СНОВ
– Брюзгина Ирина, ОГОНЬ И ВОДА (ЗАГОВОРЕННЫЙ)
– Вихарев Евгений, ЖИЗНЬ МАЛИНЫ
– Герасимова Наталья, ОБЩЕПИТЕР
– Дамаскин Дан, МИНУС 54
– Канаева Луиз, ЯБЛОКО ИДЕАЛЬНОЕ СВЕРХУ И ОТБИТОЕ ВНУТРИ
– Мзокова Мария, АЛЛЕЯ МИГОВ
– Петренко Оксана, МАТЕМАТИК
– Петухов Александр, ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ
– Чебоксарова Анна, МАМ, Я НАУЧИЛАСЬ ПЛАВАТЬ
Программа «Автор» была учреждена в конце 2022 года для поддержки отечественных кинодраматургов в условиях ухода западных мейджоров с российского рынка. Статус стипендиата предполагает ежемесячную оплату в размере 150 тысяч рублей в течение года и право на оплату дополнительного образования в области кинодраматургии в учреждении по собственному выбору.