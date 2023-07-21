Фонд кино объявил прием заявок на поддержку национальных фильмов в прокате в 3 и 4 кварталах 2023 г.

Прием продлится до 21 августа

В соответствии с приказом Фонда кино от 20 июля 2023 года № 51 установлен срок приема заявок на отбор проектов в целях поддержки проката национальных фильмов в 3 и 4 кварталах 2023 года

с 20 июля 2023 года по 21 августа 2023 года (включительно)

Комплекты заявочной документации представляются в Фонд кино:

- на бумажном носителе лично руководителем, представителем по доверенности или курьерским отправлением

с понедельника по четверг с 10:00 до 19:00 (по московскому времени)

по пятницам с 10:00 до 18:00 (по московскому времени)

по адресу: 115035, г. Москва, Раушская наб., д. 22, стр. 2;

- в электронном виде путем направления заявки посредством Сервиса (электронной платформы для подачи заявок)/

с 20 июля 2023 года до 21 августа 2023 года (включительно).