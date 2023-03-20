Фонд кино начинает прием заявок на поддержку модернизации кинозалов в 2023 году

Размер субсидии на один кинозал составит 9 млн рублей

Фонд кино установил сроки приема заявок на отбор кинотеатров, претендующих на получение субсидии для оборудования кинозалов современной цифровой техникой. В конкурсе Фонда на средства из федерального бюджета смогут претендовать кинозалы в российских населенных пунктах, где проживает до 500 тысяч человек. Подача документов открыта с 20 марта по 19 апреля 2023 года включительно. С графиком приема и другими деталями можно ознакомиться на сайте ведомства.

Как и в прошлом году, объем средств на поддержку одного кинозала составляет 9 млн рублей.

Фонд объявил о ряде условий, которые должен выполнить кинозал-соискатель. Во-первых, это пятилетнее соблюдение доли показа национальных фильмов в объеме не менее 50 % киносеансов в полугодие от общего числа сеансов. Во-вторых, — осуществление регулярного кинотеатрального показа в кинозале в объеме не менее 100 дней в календарное полугодие.

Показчики, получившие субсидию, берут на себя обязательства завершить переоборудование кинозала и начать платный показ до 25 декабря 2023 года с обязательной передачей сведений о работе в ЕАИС.

В этом году подать заявку можно через электронную платформу. Порядок и процедура подачи заявки, а также перечень документов в составе комплекта заявочной документации аналогичны утвержденным для подачи документов на бумажном носителе.