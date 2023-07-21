Фонд кино объявляет прием заявок на поддержку производства детских и семейных фильмов

А также авторских национальных анимационных фильмов ведущих российских режиссеров-мультипликаторов

Фонд кино объявил о том, что начинает прием заявок от киноорганизаций для оказания поддержки на безвозвратной основе производства национальных фильмов для детской и семейной аудитории, а также уникальных авторских национальных анимационных фильмов ведущих российских режиссеров-мультипликаторов в 2023 году.

В рамках этого отбора принимаются заявки на поддержку производства исключительно художественных (игровых) национальных фильмов для детской и семейной аудитории.



Срок приема заявок — с 20 июля 2023 года по 21 августа 2023 года (включительно)

Комплекты заявочной документации представляются в Фонд кино:

— на бумажном носителе лично руководителем, представителем по доверенности или курьерским отправлением с понедельника по четверг с 10:00 до 19:00 или по пятницам с 10:00 до 18:00 (по московскому времени) по адресу: 115035, г. Москва, Раушская наб., д. 22, стр. 2;

— в электронном виде путем направления заявки посредством электронной платформы для подачи заявок.

Фото: Фонд кино