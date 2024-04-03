Фонд кино назвал участников третьей волны программы «Автор» и открыл новый прием заявок
Прием заявок продлится до 2 мая
Фонд кино завершил процедуру отбора на участие в третьей волне 2023 года социальной отраслевой программы поддержки сценаристов «Автор».
Всего было утверждено семь сценарных заявок соответствующих стипендиатов:
– Сергей Менжерицкий, ДВА ФОТО В ТРОФЕЙНОЙ РАМКЕ
– Ольга Михаленко, ПОЗЫВНОЙ «НЕМТЫРЬ»
– Роман Разум, СИМФОНИЯ МИРА
– Алексей Савенков, ВРАГ
– Евгения Свирикова, РАФАЭЛЮ И НЕ СНИЛАСЬ ТАКАЯ МАДОННА
– Максим Сергеев, МОБИЛИЗАЦИЯ
– Сергей Суржиков, ПУЛЯ
Фонд также открыл новый прием заявок на участие, который продлится до 2 мая. Организаторы отмечают, что в связи с расширением программы принимаются заявки на создание сценариев как игровых, так и анимационных фильмов.
Напомним, что принять участие в отборе теперь может любой сценарист – наличие профильного образования больше не является обязательным условием. Ознакомиться с подробным перечнем требований к претендентам на участие в стипендиальной программе «Автор» можно на сайте Фонда кино.