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Бюджет Фонда кино может вырасти в 1,5 раза в 2024 году

Автор: БК

14 ноября 2023

По словам председателя совета Фонда Владимира Толстого, общая сумма составит 9,4 млрд рублей

Бюджет Фонда кино в 2024 году может вырасти в 1,5 раза – до 9,4 млрд рублей. Об этом в интервью ТАСС рассказал советник президента РФ, председатель совета Фонда кино Владимир Толстой.

«У Фонда кино большие надежды на следующий год, в частности, из-за увеличения бюджета. Он еще не принят окончательно, но, скорее всего, он будет в районе 9,4 млрд рублей. В этом году у нас вышло около 6 млрд, – заявил он. – Мы стремимся к тому, чтобы процесс выхода картин был достаточно равномерным в течение года, чтобы не образовывались лакуны, чтобы каждую неделю в российский прокат выходили самые разные фильмы. Но это не означает, что мы будем поддерживать слабые проекты».

Толстой также рассказал о планах по расширению Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС), оператором которой выступает Фонд кино.

«У нас есть планы по расширению системы ЕАИС. Ряд соседних стран выражает заинтересованность в ней, потому что такой прозрачной системы, которая дает реальную оценку, нигде нет», – подчеркнул он. 

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