Фонд кино начал прием заявок от организаций кинематографии, претендующих на статус компаний-лидеров

Подать заявку можно до 1 апреля

25 марта Фонд кино открыл прием заявок от организаций кинематографии, претендующих на статус лидеров отечественного кинопроизводства в 2025 году.

Заявки принимаются до 23:59:59 (мск) 1 апреля включительно.

Комплекты заявочной документации представляются в Фонд кино в электронном виде на онлайн-площадке. Заявки, поступившие позже указанного срока, в отборе участвовать не будут.

Фото: Фонд кино