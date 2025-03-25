Фонд кино начал прием заявок от организаций кинематографии, претендующих на статус компаний-лидеров
Автор: БК
25 марта 2025
Подать заявку можно до 1 апреля
25 марта Фонд кино открыл прием заявок от организаций кинематографии, претендующих на статус лидеров отечественного кинопроизводства в 2025 году.
Заявки принимаются до 23:59:59 (мск) 1 апреля включительно.
Комплекты заявочной документации представляются в Фонд кино в электронном виде на онлайн-площадке. Заявки, поступившие позже указанного срока, в отборе участвовать не будут.
Фото: Фонд кино
Самое читаемое
Warner Bros. потеряет на «Микки 17» более $75 млнПодробнее
Предпродажи уикенда: «Ждун» против «Пальмы»Подробнее
Минпросвещения России занялось утверждением списка фильмов, рекомендованных к семейному просмотруПодробнее
На «Суздальфесте» прошел совместный с «Союзмультфильмом» питчинг анимационных проектовПодробнее
Минюст РФ признал режиссера Ивана Вырыпаева* иноагентомПодробнее
Касса четверга: «Пальма 2» возглавила прокатПодробнее
В Москве прошла премьера романтической комедии «Походу любовь»Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 17–23 марта 2025 годаПодробнее
РОСКИНО представило новые меры поддержки российских экспортеров кино и анимацииПодробнее
Фонд кино начал прием заявок на поддержку оснащения кинозалов в новых регионах России в 2025 годуПодробнее
Apple теряет больше $1 млрд в год из-за своего стримингового сервисаПодробнее
«Агния» примет участие в основном конкурсе кинофестиваля во ФранцииПодробнее
Universal может потерять права на франшизу о Джейсоне БорнеПодробнее
Официальная касса России: непобедимые сказкиПодробнее
В Москве состоялась премьера семейной комедии «Ждун»Подробнее
Предварительная касса четверга: продолжение «Пальмы» вырвалось в лидерыПодробнее
Фестиваль «Медвежонок» получил статус международногоПодробнее
На «Суздальфесте» прошла панельная дискуссия «Роль фестивалей в развитии российской анимации»Подробнее
В Москве впервые пройдет фестиваль научно-популярных и исследовательских фильмов «Мир знаний»Подробнее
Марк Эйдельштейн заключил контракт с американским агентством WMEПодробнее