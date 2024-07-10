Фонд кино начал прием заявок на поддержку национальных фильмов в прокате
Автор: БК
10 июля 2024
Заявки будут приниматься до 9 августа включительно
Фонд кино начал прием заявок на поддержку национальных фильмов в прокате в 3 и 4 кварталах 2024 года.
Заявки будут приниматься до 9 августа включительно.
Комплекты документации представляются в Фонд кино лично на бумажном носителе или же в электронном виде на онлайн-площадке.
Заявки, поступившие позже указанного срока, в отборе участвовать не будут.
Более детальная информация доступна на сайте фонда.
Фото: Фонд кино
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