Заявки будут приниматься до 9 августа включительно

Фонд кино начал прием заявок на поддержку национальных фильмов в прокате в 3 и 4 кварталах 2024 года.

Заявки будут приниматься до 9 августа включительно.

Комплекты документации представляются в Фонд кино лично на бумажном носителе или же в электронном виде на онлайн-площадке.

Заявки, поступившие позже указанного срока, в отборе участвовать не будут.

Более детальная информация доступна на сайте фонда.

Фото: Фонд кино