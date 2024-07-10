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Фонд кино начал прием заявок на поддержку национальных фильмов в прокате

Автор: БК

10 июля 2024

Заявки будут приниматься до 9 августа включительно

Фонд кино начал прием заявок на поддержку национальных фильмов в прокате в 3 и 4 кварталах 2024 года.

Заявки будут приниматься до 9 августа включительно. 

Комплекты документации представляются в Фонд кино лично на бумажном носителе или же в электронном виде на онлайн-площадке.

Заявки, поступившие позже указанного срока, в отборе участвовать не будут.

Более детальная информация доступна на сайте фонда.

Фото: Фонд кино

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