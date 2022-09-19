Фонд кино назвал фильмы независимых компаний, которые получат господдержку

Всего отобрано 15 проектов

Фонд кино объявил фильмы компаний, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства, которые получат финансовую госпомощь. По итогам конкурса отобраны 15 фильмов.

Список картин, которые получат поддержку: