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Фонд кино назвал фильмы независимых компаний, которые получат господдержку

Автор: БК

19 сентября 2022

Всего отобрано 15 проектов

Фонд кино объявил фильмы компаний, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства, которые получат финансовую госпомощь. По итогам конкурса отобраны 15 фильмов.

Список картин, которые получат поддержку:

Название национального фильма

Наименование организации

1

1993

ООО «Кинокомпания «Гейт»

2

БЛИНДАЖ

ООО «ЛЕГИО ФЕЛИКС»

3

ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ

ООО «Пиманов и партнеры»

4

ВОЗДУХ

ООО «МЕТРАФИЛЬМС»

5

ВЫЗОВ

ООО «Старт Студио»

6

ДД/ШОСТАКОВИЧ/

ООО «ТПО «РОК»

7

ЗЛОЙ ГОРОД

ООО «РБ ПРОДАКШН»

8

КУЛАЧНЫЙ БОЙ

ООО «МЕМ-МЕДИА»

9

ЛИТВЯК

ООО «Студия «28 Панфиловцев»

10

ЛЬЕНСО

ООО «Кинокомпания «Глобус-фильм»

11

НЕНОРМАЛЬНЫЙ

ООО «Киностудия «Слово»

12

ПЛАКАТЬ НЕЛЬЗЯ

ООО «НОТА БЕНЕ ФИЛЬМ ГРУП»

13

ПОГРЕБЕННЫЙ

ООО «МЕМ-МЕДИА»

14

РОДНИНА

ООО «Голд медиа Продакшн»

15

ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА (ЗАМОРОЖЕННЫЙ

ООО «Интерфест»
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