Фонд кино начал прием заявок на поддержку производства национальных фильмов
Поддержка будет осуществляться на возвратной и безвозвратной основах
Фонд кино объявил о старте приема заявок на поддержку производства художественных национальных фильмов.
Заявки от лидеров отечественного кинопроизводства на получение безвозвратной субсидии принимаются с 17 сентября по 17 октября включительно.
Заявки от иных организаций кинематографии, не являющихся лидерами кинопроизводства, на получение безвозвратной субсидии можно продать с 17 сентября по 24 октября включительно.
Заявки на поддержку за счет средств Фонда кино (поддержка на условиях стопроцентной возвратности) для всех организаций кинематографии принимаются с 17 сентября по 24 октября включительно.
Комплекты заявочной документации представляются в Фонд кино лично на бумажном носителе или же в электронном виде на онлайн-площадке.
Заявки, поступившие позже указанного срока, в отборе участвовать не будут.
Более детальная информация доступна на официальном сайте.
Фото: Фонд кино