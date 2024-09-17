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Фонд кино начал прием заявок на поддержку производства национальных фильмов

Автор: БК

17 сентября 2024

Поддержка будет осуществляться на возвратной и безвозвратной основах

Фонд кино объявил о старте приема заявок на поддержку производства художественных национальных фильмов.

Заявки от лидеров отечественного кинопроизводства на получение безвозвратной субсидии принимаются с 17 сентября по 17 октября включительно.

Заявки от иных организаций кинематографии, не являющихся лидерами кинопроизводства, на получение безвозвратной субсидии можно продать с 17 сентября по 24 октября включительно.

Заявки на поддержку за счет средств Фонда кино (поддержка на условиях стопроцентной возвратности) для всех организаций кинематографии принимаются  с 17 сентября по 24 октября включительно.

Комплекты заявочной документации представляются  в Фонд кино лично на бумажном носителе или же в электронном виде на онлайн-площадке

Заявки, поступившие позже указанного срока, в отборе участвовать не будут.

Более детальная информация доступна на официальном сайте.

Фото: Фонд кино

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