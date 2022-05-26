Арбитражный суд Московского округа отменил решения в пользу киносети «Формула Кино» и «Синема Парк»

Инстанция не обнаружила связи между пандемией и невозможностью выполнения кредитных обязательств

Кассационная инстанция — Арбитражный суд Московского округа — отменила судебные акты нижестоящих инстанций по искам АО «Синема Парк» и A&NN Investments Limited, которые являются владельцами объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино», к ПАО «Национальный банк «Траст» об изменении условий кредитов на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК.

Во всех трех исках решения суда первой инстанции и подтверждающие их постановления суда апелляционного суда отменены. Дела направлены на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы. Кассационный суд признал, что связь между пандемией и невозможностью исполнения обязательств по кредитам отсутствует. Также нижестоящие суды при вынесении решения не учли аргументы «Траста» о том, что киносеть не выполняла обязательства и до пандемии.

АО «Синема Парк» и A&NN Investments Ltd, владельцем которых выступает Александр Мамут, обратились в суд в январе 2021 года. Ключевыми пунктами были продление кредитов до 2027 года, освобождение от выплаты процентов за второй квартал 2020 года и снижение ставки с 7,5% до 1% из-за влияния пандемии на бизнес. Тогда суд, а затем и аппеляционный суд, встали на сторону истцов.