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Продолжения двух франшиз получили даты выхода

Автор: БК

10 апреля 2023

Будущее ЧЕБУРАШКИ 2 остается неизвестным

Пока Сергей Гармаш и Дмитрий Дьяченко противоречат друг другу, говоря о продолжении семейного блокбастера ЧЕБУРАШКА, создатели двух популярных российских франшиз определились с датами выхода новых фильмов.

На прошлой неделе стало известно о том, что компания Yellow, Black and White выпустит на экраны картину ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ 1 января 2025 года. В центре сюжета приквела ПОСЛЕДНЕГО БОГАТЫРЯ будет молодой герой Финист — Ясный сокол в исполнении Кирилла Зайцева, сыгравшего эту роль в основной трилогии. Молодую Бабу-ягу сыграет Юлия Пересильд. Прокатчиком картины значится производитель — Yellow, Black and White.

Кинокомпания «Водород Pictures», в свою очередь, объявила о том, что ЛЕД 3, продюсерами которого стали Федор Бондарчук и Михаил Врубель, выйдет на российские экраны 14 февраля 2024 года. Других деталей о спортивной драме, в том числе, кто выступит ее прокатчиком, не сообщается.
 

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