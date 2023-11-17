Disney работает над двумя частями «Холодного сердца»

Об этом сообщил глава конгломерата Боб Айгер

Disney планирует сделать еще две части мультфильма ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ. Об этом сообщил глава конгломерата Боб Айгер в интервью на утреннем шоу Good Morning America.

«Триквел находится в работе, и возможно мы сделаем еще и четвертый фильм. Но пока мне особо нечего сказать. Режиссер Дженнифер Ли, снявшая первые две части, в данный момент вместе со своей командой работает сразу над двумя историями», – подчеркнул он.

Авторы песен ХОЛОДНОГО СЕРДЦА Кристен Андерсон-Лопес и ее супруг Роберт Лопес также подтвердили в своих соцсетях, что примут участие в работе над продолжением.

История о приключениях сестер Анны и Эльзы из королевства Эренделл стала колоссальным хитом для Disney. В 2019 году сиквел ХОЛОДОГО СЕРДЦА смог заработать $1,45 млрд в мировом прокате и пока остается самым кассовым анимационным релизом в истории.

Фото: кадр из фильма ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ