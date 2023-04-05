VK Play: видеоигре по «Брату» или «Брату 2» были бы рады 18% геймеров

В топе также «Дозоры» и «Богатыри»

Согласно данным опроса, проведенного компанией VK Play, 95% пользователей сервиса были бы рады увидеть игровую адаптацию по мотивам любимого фильма. Исследование проводилось среди 1200 россиян старше 18 лет, его данные публикуют «Ведомости».

18% опрошенных хотели бы поиграть в проект, за основу которого были бы взяты фильмы дилогии БРАТ Алексея Балабанова. Большой популярностью отмечены фэнтези-франшиза ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ и мультфильм АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ — в игры по этим лентам хотели бы сыграть по 15% геймеров.

13% опрошенных хотели бы увидеть игровой релиз на основе НОЧНОГО ДОЗОРА Тимура Бекмамбетова. За адаптацию кинокомикса МАЙОР ГРОМ проголосовали 9% участников исследования.

Отметим, что в России уже создавались игры по мотивам похождений Данилы Багрова. Первой из них стал стелс-шутер «Брат 2: Возвращение в Америку», разработанный и изданный в 2000 году «Руссобит-М» по лицензии кинокомпании СТВ. Проект был крайне низко оценен геймерским сообществом: критики отмечали плохую графику, неоправданно сложный геймплей, невнятный сюжет, почти не связанный с историей фильма, и многочисленные баги. В 2008 году для мобильных устройств вышла java-игра «Брат 2: Данила возвращается» (Flysoft), двухмерный шутер-платформер.

Более удачными можно считать игровые адаптации «богатырской саги», первая из которых была разработана отечественной компанией Pipe Studio в 2004 году. В послужном списке Pipe Studio несколько тайтлов по мультфильмам об Алеше Поповиче и его товарищах, созданных в жанрах платформер и point-and-click adventure. Позднее к созданию игр по мотивам анимационной франшизы подключился американский разработчик Cats Who Play, выпустивший в 2010 году трехмерный экшен Fairy Tales: Three Heroes. Затем за разработку взялась сама кинокомпания «Мельница», в 2014 году у нее вышел мобильный endless runner «Три богатыря: ход конем». Релизом мобильной экономической стратегии «Героев белогорья» в 2017 году занималась компания Disney. На данный момент последней адаптацией мультфильмов «Мельницы» стали «Три Богатыря. Приключения РПГ» от 1С. С 2018 года игра была скачана 5 млн раз, имеет высокую оценку в 4,5/5 и регулярно обновляется.

У НОЧНОГО и ДНЕВНОГО ДОЗОРОВ так же была игровая адаптация. Тактическая РПГ Night Watch 2005 года была выпущена компанией Nival Interactive и получила средние оценки критиков («Игромания»: 7/10; GameSpot: 5,4/10). В ее создании принимали актеры оригинальных фильмов по книгам Сергея Лукьяненко, в том числе Владимир Меньшов.

Среди зарубежных картин лидерами в опросе стали ШЕРЛОК ХОЛМС и АВАТАР. Увидеть видеоигры по этим фильмам хотели бы по 22% опрошенных. 19% российских игроков проголосовали за создание игры по ДЖУМАНДЖИ. Пьедестал среди сериалов заняли «Игра престолов» (12%), «Остаться в живых» (11%) и «Ходячие мертвецы» (11%).

Наиболее предпочтительными жанрами для реализации в виде игры, согласно опросу, признаны боевики и фэнтези (21%). 18% геймеров были бы готовы поиграть в релиз по мотивам приключенческого фильма, еще 17% выбрали комедию и детективы. За мелодраму проголосовали 9% респондентов.