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Международный фестиваль фильмов для детей и юношества «Герой» представил шорт-лист и гостей форума

Автор: БК

25 апреля 2024

Смотр пройдет с 20 по 24 мая в Красноярском крае

III Международный фестиваль фильмов для детей и юношества «Герой» завершил отбор конкурсной программы и представил жюри и гостей смотра.  

В адрес дирекции поступило более 2,5 тысяч заявок из 115 стран мира, что в полтора раза превышает прошлогодний результат. Экспертный отбор прошли 100 кинолент из 
28 стран мира (среди которых – 52 премьеры) и стали участниками конкурсной и внеконкурсной программ фестиваля.

Основную программу смотра представят 22 страны мира. В их числе – Аргентина, Беларусь, Великобритания, Германия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Испания, Канада, Китай, Кыргызстан, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Португалия, Россия, США, Франция, Хорватия, Швейцария и Швеция.

Всего в рамках смотра будет разыграно восемь наград. Они достанутся авторам лучших полнометражных и короткометражных, игровых, анимационных и документальных фильмов. Отдельного внимания заслуживает специальная номинация «Кто твой Герой?», в которой представлены ленты от кинематографистов в возрасте до 18 лет.

В числе гостей грядущего «Героя» – президент фестиваля Владимир Грамматиков, председатель жюри Владимир Алеников, создатели «Смешариков» Денис Чернов и Татьяна Белова, актриса Виталия Корниенко и режиссер Андрей Богатырев. Все они не только расскажут о своих киноработах перед показами, но еще проведут творческие встречи и мастер-классы.

Торжественная церемония открытия состоится в кинотеатре «СинемаПарк» в Красноярске 20 мая. В числе населенных пунктов, где пройдут показы и мероприятия фестиваля, – города Красноярск, Норильск, Зеленогорск, Назарово и поселок Балахта. Сам смотр продлится до 24 мая.

После завершения, по традиции, стартует Эхо Международного фестиваля – в кинозалах по всему Красноярскому краю в течение месяца будут показывать избранные картины из программы «Героя».

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