Режиссер «Барби» стала женщиной года по версии журнала Time

Всего издание отметило 12 человек

Журнал Time назвал женщин года. Ежегодный список издания из 12 представительниц разных профессий на этот раз возглавила Грета Гервиг.

Издание отметило, что за минувший год было не так много творческих достижений, сравнимых по масштабу с фильмом БАРБИ. «Это лента, которая, опровергая устоявшиеся гендерные стереотипы, смогла собрать в прокате больше $1,4 млрд и сделала Гервиг единственным режиссером, чьи первые три сольных фильма были номинированы на «Оскар» в категории «Лучший фильм», – говорится в редакционном заявлении.

Помимо постановщика, в список журнала Time также попали актриса Тараджи П. Хенсон, теннисистка Кори Гауфф, правозащитница Надя Мурад и гендиректор Chanel Лина Наи.

Фото: кадр со съемок фильма БАРБИ