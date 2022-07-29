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Число подписчиков онлайн-кинотеатров в России сократилось относительно начала 2022 года

Автор: БК

29 июля 2022

По данным компании GfK за второй квартал, в тройку лидеров вошел видеосервис Wink

Аналитическая компания GfK опубликовала опрос подписчиков онлайн-кинотеатров в России по итогам второго квартала 2022 года. 

По данным аналитиков, впервые со второго квартала 2021 года доля подписчиков видеосервисов в возрасте 16-55 лет, живущих в городах России, снизилось. Всего во втором квартале 2022 года пользовались подпиской, с учетом бесплатной и оформленной на пробный период, 42% горожан против 46% в первом квартале, платили за подписку — 28% против 30% соответственно.

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В числе причин сокращения — уход с российского рынка Netflix, Megogo и других сервисов, однако заметная часть подписчиков ушедших онлайн-кинотеатров продолжила пользоваться услугами других онлайн-кинотеатров. Также на падении доли могли сказаться переключение большой доли горожан с развлекательного контента на информационный, уменьшение нового контента в онлайн-кинотеатрах, сокращение их маркетинговой активности. При этом число горожан, платящих за подписку, по сравнению с началом года изменилось минимально.

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Лидерство среди онлайн-кинотеатров в России во втором квартале 2022 года сохраняет Кинопоиск: его доля по общему количеству подписчиков составила 14,7%, по количеству платящих подписчиков — 10,5%.

Наиболее существенное снижение общего количества подписчиков во втором квартале зафиксировано у онлайн-кинотеатров IVI и Okko. Подписка на IVI была оформлена у 10,1% горожан против 12% в первом квартале, 5,9% — платили за подписку по сравнению с 6,7% в первом квартале. Также общее число подписчиков Okko с апреля по июнь сократилось до 6,7% против 7,9% в первом квартале, количество пользователей сервиса с платной подпиской — 3,7% по сравнению с 4,2% в первом квартале. 

Видеосервис Okko из-за уменьшения общего числа подписчиков впервые уступил место в тройке лидеров онлайн-кинотеатру Wink. Подписка на Wink оформлена у 7,3% горожан, 5,3% — пользуются платной подпиской. Пятое место вместо остановившего работу в России Netflix во втором квартале занимает Kion с общей долей подписчиков сервиса среди жителей российских городов в 3,8%, и с 2,3% платящих пользователей.

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