Новый фильм Гая Ричи «Операция «Фортуна»: искусство побеждать» получил новую дату проката
Автор: БК
7 ноября 2022
Релиз боевика переносился с января 2022 года
Новый фильм Гая Ричи ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ с Джейсоном Стейтэмом в главной роли выйдет в российский прокат 26 января 2023 года. Картину выпустит компания Global Film.
Роли в шпионском экшене также исполнили Обри Плаза, Хью Грант, Джош Хартнетт, Багзи Мэлоун и Кэри Элвес.
Релиз боевика ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ несколько раз переносился: ранее прокат фильма был заявлен на 17 марта 2022 года.
По данным БК, фильм ДЖЕНТЕЛЬМЕНЫ Гая Ричи заработал в российских кинотеатрах 1,225 млрд рублей в 2020 году, еще один боевик режиссера ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ собрал в России в 2021 году 880 млн рублей.
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