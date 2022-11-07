top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Новый фильм Гая Ричи «Операция «Фортуна»: искусство побеждать» получил новую дату проката

Новый фильм Гая Ричи «Операция «Фортуна»: искусство побеждать» получил новую дату проката

Автор: БК

7 ноября 2022

Релиз боевика переносился с января 2022 года

Новый фильм Гая Ричи ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ с Джейсоном Стейтэмом в главной роли выйдет в российский прокат 26 января 2023 года. Картину выпустит компания Global Film.

Роли в шпионском экшене также исполнили Обри Плаза, Хью Грант, Джош Хартнетт, Багзи Мэлоун и Кэри Элвес. 

Релиз боевика ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ несколько раз переносился: ранее прокат фильма был заявлен на 17 марта 2022 года. 

По данным БК, фильм ДЖЕНТЕЛЬМЕНЫ Гая Ричи заработал в российских кинотеатрах 1,225 млрд рублей в 2020 году, еще один боевик режиссера ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ собрал в России в 2021 году 880 млн рублей. 

Новости Кино TV online

Самое читаемое

ИРИ начал прием заявок на конкурс по созданию молодежного контента
Подробнее
«Иви» анонсировал новинки ноября 2022 года
Подробнее
ТВ-3 и компания 1-2-3 Production начали прием заявок на участие в новом хоррор-акселераторе
Подробнее
Совет Федерации может создать реестр недружественных правообладателей
Подробнее
Kion презентовал новинки ноября 2022 года
Подробнее
«Кинопоиск» анонсировал обновления библиотеки ноября 2022 года
Подробнее
Объединенная киносеть подала иск к IMAX
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Сердце пармы» и «Либерея» вновь на вершине чарта
Подробнее
Megogo начал возвращать деньги пользователей за замороженные подписки
Подробнее
«Яндекс» представил финансовый отчет за третий квартал 2022 года
Подробнее
Start представил новинки библиотеки ноября 2022 года
Подробнее
Wink представил премьеры ноября 2022 года
Подробнее
Прибыль Sony Pictures по итогам третьего квартала 2022 года составила $202 млн
Подробнее
Число подписчиков Paramount+ выросло до 46 млн домохозяйств
Подробнее
Официальная касса России: «Сердце пармы» четвертую неделю подряд лидирует в прокате
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 3–6 ноября 2022 года
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Петр I» опередил всех
Подробнее
В доходах IMAX растет доля сборов хитов из Индии и других стран
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 3–6 ноября
Подробнее
Касса четверга: «Любовники» забирают бронзу на старте
Подробнее