Новый фильм Гая Ричи «Операция «Фортуна»: искусство побеждать» получил новую дату проката

Релиз боевика переносился с января 2022 года

Новый фильм Гая Ричи ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ с Джейсоном Стейтэмом в главной роли выйдет в российский прокат 26 января 2023 года. Картину выпустит компания Global Film.

Роли в шпионском экшене также исполнили Обри Плаза, Хью Грант, Джош Хартнетт, Багзи Мэлоун и Кэри Элвес.

Релиз боевика ОПЕРАЦИЯ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ несколько раз переносился: ранее прокат фильма был заявлен на 17 марта 2022 года.

По данным БК, фильм ДЖЕНТЕЛЬМЕНЫ Гая Ричи заработал в российских кинотеатрах 1,225 млрд рублей в 2020 году, еще один боевик режиссера ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ собрал в России в 2021 году 880 млн рублей.