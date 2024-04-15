top banner

На Чукотке открылся кинофестиваль «Золотой ворон»

Автор: БК

15 апреля 2024

Победители смотра будут объявлены 21 апреля

15 апреля на Чукотке открылся VIII международный арктический кинофестиваль «Золотой ворон».

Фильмом открытия этого года стала семейная драма ТАМ, ГДЕ ТАНЦУЮТ СТЕРХИ Михаила Лукачевского. Лента, основанная на повести Ивана Дьячковского «Бег за радугой, рассказывает историю восьмилетнего мальчика Вани, который переживает смерть матери. Он верит, что та превратилась в стерха, и теперь мечтает увидеть стаю этих удивительных птиц.

Председателем жюри международного полнометражного конкурса игровых и документальных фильмов окажется индийский продюсер Вивек Агравал, а жюри короткометражного конкурса возглавит китайский режиссер и преподаватель Цзи Цяо.

В международном конкурсе кинофестиваля примут участие 11 картин, среди них – работы режиссеров из России, Аргентины, Непала, Ирана, Таджикистана, Казахстана и других государств.

Помимо кинопоказов, гостей, участников и зрителей фестиваля ждут индустриальная программа, спецпоказы и мастер-классы. Среди запланированных творческих встреч – разговоры с актрисой Светланой Камыниной, сценаристом Андреем Золотаревым, актерами Дмитрием Дюжевым и Макаром Запорожскими и многими другими. Также в рамках смотра состоится показ спектакля «Евгений Онегин» в постановке Московского театра комедии, посвященный 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина.

Победители «Золотого ворона» будут объявлены на торжественной церемонии закрытия 21 апреля в кинотеатре «Полярный».

Фестиваль ежегодно проводится на Чукотке продюсерским центром «Молодежные инициативы», Центром развития и поддержки культурных проектов «Золотой ворон» при поддержке правительства Чукотского автономного округа, Министерства культуры РФ, Союза кинематографистов России. 

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Фонд кино провел очную защиту проектов кинокомпаний-лидеров
Подробнее
Фонд кино проведет очную защиту проектов кинокомпаний-лидеров
Подробнее
Россияне назвали «Незнайку» самой ожидаемой экранизацией детской классики
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 11–14 апреля
Подробнее
Объявлена программа 77-го Каннского кинофестиваля
Подробнее
Касса четверга: «Летучий корабль» все еще на первом месте
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Манкимэн» превзошел «Немую ярость»
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 8–14 апреля 2024 года
Подробнее
Роберт Дауни-младший готов вернуться к роли Железного человека
Подробнее
Приближается время проведения акции «Месяц без пираток»
Подробнее
Касса России: «Летучий корабль» по-прежнему первый
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 11–14 апреля 2024 года
Подробнее
Телеканал «КиноТВ» оштрафован на 1 млн рублей за показ фильма «V значит Вендетта»
Подробнее
В Москве прошел специальный показ фильма «Падение империи»
Подробнее
Международная касса: «Годзилла и Конг: Новая империя» сохранил лидерство за пределами США
Подробнее
Профессиональная премия кинооператоров «Белый квадрат» назвала лауреатов
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в марте 2024 года
Подробнее
Суд требует взыскать более 27 млн рублей со студии Ивана Охлобыстина
Подробнее
Предварительная касса четверга: в десятку попали сразу шесть новинок
Подробнее
Отечественные стриминги обеспечили рост доходов производителей контента в 2023 году
Подробнее