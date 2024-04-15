На Чукотке открылся кинофестиваль «Золотой ворон»

Победители смотра будут объявлены 21 апреля

15 апреля на Чукотке открылся VIII международный арктический кинофестиваль «Золотой ворон».

Фильмом открытия этого года стала семейная драма ТАМ, ГДЕ ТАНЦУЮТ СТЕРХИ Михаила Лукачевского. Лента, основанная на повести Ивана Дьячковского «Бег за радугой, рассказывает историю восьмилетнего мальчика Вани, который переживает смерть матери. Он верит, что та превратилась в стерха, и теперь мечтает увидеть стаю этих удивительных птиц.

Председателем жюри международного полнометражного конкурса игровых и документальных фильмов окажется индийский продюсер Вивек Агравал, а жюри короткометражного конкурса возглавит китайский режиссер и преподаватель Цзи Цяо.

В международном конкурсе кинофестиваля примут участие 11 картин, среди них – работы режиссеров из России, Аргентины, Непала, Ирана, Таджикистана, Казахстана и других государств.

Помимо кинопоказов, гостей, участников и зрителей фестиваля ждут индустриальная программа, спецпоказы и мастер-классы. Среди запланированных творческих встреч – разговоры с актрисой Светланой Камыниной, сценаристом Андреем Золотаревым, актерами Дмитрием Дюжевым и Макаром Запорожскими и многими другими. Также в рамках смотра состоится показ спектакля «Евгений Онегин» в постановке Московского театра комедии, посвященный 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина.

Победители «Золотого ворона» будут объявлены на торжественной церемонии закрытия 21 апреля в кинотеатре «Полярный».

Фестиваль ежегодно проводится на Чукотке продюсерским центром «Молодежные инициативы», Центром развития и поддержки культурных проектов «Золотой ворон» при поддержке правительства Чукотского автономного округа, Министерства культуры РФ, Союза кинематографистов России.